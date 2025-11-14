Gonzalo Miró se queda a gusto al despacharse así contra Rubiales tras el 'huevazo' que recibió

El presentador de Directo al grano y tertuliano de El Partidazo de la Cadena Cope, Gonzalo Miró, ha opinado sobre la agresión que sufrió este jueves el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales durante la presentación de su libro, Matar a Rubiales, que se estaba celebrando el espacio Eventize de Madrid.

El agresor, que minutos después se supo que se trataba del tío del propio Rubiales, de nombre Luis Rubén Rubiales, se acercó al escenario y le lanzó tres huevos, impactando uno de ellos en la espalda del exdirigente de la RFEF. Al final, acabó siendo reducido y detenido por un delito de daños, ya que ha roto una de las pantallas del acto.

Durante la tertulia del programa nocturno de la COPE, Miró fue preguntado por este incidente y él se despachó contra la figura de Luis Rubiales afirmando en varias ocasiones que no se cree nada de lo que había ocurrido.

"A mí este hombre no me interesa nada ya. No me interesa él, no me interesa su libro, su familia, ni lo que tenga que decir. Me parece un esperpento. No me creo nada y da un poco de vergüenza ajena que este tipo ha dirigido el fútbol español y ha estado a punto de dirigir el fútbol europeo", aseguró de forma tajante.

"Me parece un circo"

Miró también celebró que se expulsara al exfutbolista de la Federación, aunque tuviera que ser tras un beso no consentido a la jugadora Jenny Hermoso en la celebración del Mundial de 2023.

"Creo que debemos congratularnos, no por lo que pasó con el beso, que ese hecho fue muy grave, pero sí que con que consiguiéramos quitarnos de encima a alguien de este nivel de dirigir este deporte que tanto amamos como es el fútbol", apuntó.

De nuevo, para terminar, volvió a insistir en que no le importaba lo que había pasado: "Lo que es el hecho, todo lo que ha pasado me parece un circo, un esperpento y no me creo nada. Me de completamente igual, no me interesa nada".