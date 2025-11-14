Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Gonzalo Miró se queda a gusto al despacharse así contra Rubiales tras el 'huevazo' que recibió
Se ha pronunciado en la Cadena COPE. 

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
El presentador de televisión Gonzalo Miró en una alfombra roja.
El presentador de televisión Gonzalo Miró.Getty Images

El presentador de Directo al grano y tertuliano de El Partidazo de la Cadena Cope, Gonzalo Miró, ha opinado sobre la agresión que sufrió este jueves el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales durante la presentación de su libro, Matar a Rubiales, que se estaba celebrando el espacio Eventize de Madrid.

El agresor, que minutos después se supo que se trataba del tío del propio Rubiales, de nombre Luis Rubén Rubiales, se acercó al escenario y le lanzó tres huevos, impactando uno de ellos en la espalda del exdirigente de la RFEF. Al final, acabó siendo reducido y detenido por un delito de daños, ya que ha roto una de las pantallas del acto.

Durante la tertulia del programa nocturno de la COPE, Miró fue preguntado por este incidente y él se despachó contra la figura de Luis Rubiales afirmando en varias ocasiones que no se cree nada de lo que había ocurrido.

"A mí este hombre no me interesa nada ya. No me interesa él, no me interesa su libro, su familia, ni lo que tenga que decir. Me parece un esperpento. No me creo nada y da un poco de vergüenza ajena que este tipo ha dirigido el fútbol español y ha estado a punto de dirigir el fútbol europeo", aseguró de forma tajante.

"Me parece un circo"

Miró también celebró que se expulsara al exfutbolista de la Federación, aunque tuviera que ser tras un beso no consentido a la jugadora Jenny Hermoso en la celebración del Mundial de 2023.

"Creo que debemos congratularnos, no por lo que pasó con el beso, que ese hecho fue muy grave, pero sí que con que consiguiéramos quitarnos de encima a alguien de este nivel de dirigir este deporte que tanto amamos como es el fútbol", apuntó.

De nuevo, para terminar, volvió a insistir en que no le importaba lo que había pasado: "Lo que es el hecho, todo lo que ha pasado me parece un circo, un esperpento y no me creo nada. Me de completamente igual, no me interesa nada". 

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 