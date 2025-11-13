Intentan agredir a Luis Rubiales durante la presentación de su libro

Un hombre ha intentado agredir a Luis Rubiales durante la presentación de su libro Matar a Rubiales. Al acercarse al expresidente de la RFEF, llegó a lanzarle dos huevos al grito de "sinvergüenza", si bien varias personas han podido reducir al atacante antes de que alcanzara a Rubiales, que ha querido hacerle frente. Minutos después ha sido la policía la que se ha llevado al hombre.

"La suerte es que me han parado. No sé si tenía un arma o algo. He visto a una mujer embarazada con dos niños pequeños. He pensado en los niños", ha explicado Rubiales minutos después y ya dentro del acto en sí. Aunque ha admitido haberse "asustado mucho" ha querido añadir "que me tiren huevos me da igual".

Al finalizar el acto, se ha sabido que el protagonista de esta desagradable escena era un familiar del propio Rubiales, pasa su sorpresa.

Tras el susto inicial, el acto de presentación en Madrid de Matar a Rubiales (Ed. Última Línea) ha proseguido con relativa calma sin saber el motivo ni quién ha protagonizado la agresión. “Eso es alguien que no estaba en sus cabales o es una persona violenta, como las que nos estamos encontrando”, ha señalado Rubiales.

El evento de este jueves había suscitado mucho interés por ver la luz un libro que concatena críticas a Jenni Hermoso y acusaciones de 'persecución' por parte de LaLiga y por parte de los grupos feministas y del Gobierno a raíz del beso no consentido a la jugadora en la celebración del Mundial de 2023.

Aunque a lo largo del acto, ha remitido en numerosas ocasiones al libro, donde "lo explico todo", el expresidente de la RFEF, como en anteriores declaraciones públicas, ha insistido en no reconocer su agresión a Jenni Hermoso: "Yo ya he pedido perdón y la gente se empeña en que pida perdón a una persona que ha mentido". E insistía: "He pedido perdón profundo en cuanto a mi comportamiento, no pretendais que reconozca algo que no fue.”

Rubiales, que ha sido jaleado y aplaudido con varias de las respuestas que ha dado a los medios, también ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez y contra el propio presidente. “Entregar el alma de un país por ser Presidente y no tener el valor de decirme a la cara 'no has estado bien’... Es que no lo entiendo”, ha explicado.

En su primera entrevista, concedida a El Chiringuito de Jugones (Mega) y previa al acto de este jueves, Rubiales explicaba que aún no sabe si a Jenni Hermoso "la manipularon o si fue por otros intereses". "Yo lo que vi es un movimiento inmediato de la extrema izquierda de nuestro país con unos intereses claros dirigidos", alega sin conceder más autocrítica que sus gestos en el palco junto a la reina Letizia.