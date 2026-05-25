Ramón Espinar se pronuncia tajante sobre Zapatero y Gonzalo Miró hace un apunte que cae como una losa en TVE

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido un shock para buena parte de la izquierda española, sobre todo para el PSOE, que ha visto como uno de sus principales activos políticos ha quedado desactivado tras su imputación por el caso Plus Ultra.

En Directo al grano, el programa de Marta Flich y Gonzalo Miró en TVE, Ramón Espinar ha analizado el rumbo del caso Plus Ultra por el que el expresidente socialista está imputado y por el que tendrá que declarar el próximo 2 de junio.

Ha dicho el exsenador de Podemos que este caso tiene "un montón de capas" y que se están diciendo cosas que hay que tener en cuenta: "El volumen de negocio que estamos viendo es un volumen de negocio que hace que los ojos se te agranden".

Para Espinar, no es de recibo que los expresidentes de Gobierno se dediquen por sistema "a utilizar el capital político acumulado derivado del apoyo de la ciudadanía y del apoyo de los militantes de sus partidos a su liderazgo para convertido en capital económico privado". Algo que para él "es un escándalo para mi absoluto".

Poco después, Espinar ha afirmado que esto que hace Zapatero lo hacen también Felipe González y José María Aznar: "Es verdad que al único al que se ha investigado por esto a Zapatero y a su familia también es verdad y es verdad que ya solo con lo que estamos conociendo del sumario hay fiscales y jueces que si estuviéramos hablando de la familia o de dirigentes del PP ya estarían procesados pues también es verdad".

"Todas las capas del caso están encima de la mesa. ¿Hay un tratamiento mediático diferente a Zapatero que a otros? Sí. ¿Hay una investigación sobre Zapatero que no ha habido sobre otros? Sí", ha añadido.

"El volumen de negocio que estamos viendo es un volumen de negocio que hace que los ojos se te agranden" Ramón Espinar, sobre el caso Zapatero

Ha comentado el exdirigente de Podemos que hay que tener en cuenta todo lo que se está conociendo sobre los presuntos negocios de Zapatero. Eso sí, le agradece el apoyo al Gobierno de Sánchez y pone en valor que su irrupción en la campaña del año 2023 ayudó mucho al resultado final del PSOE.

Ha hecho suyas unas palabras del periodista Enrique Monrosi que decía que Zapatero "era Pepe Mújica por las mañanas y Aznar por las noches". Para Espinar esto es "una disonancia cognitiva que hay que poner encima de la mesa".

Tras las palabras de Ramón Espinar ha intervenido Gonzalo Miró que dicho también tajante: "De todas formas habrá que ver si es un juicio moral o algo más. De momento lo que escucho aquí son juicios morales principalmente".