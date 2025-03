Gonzalo Velasco dice lo que debería haber hecho Ayuso en lugar de mandar la carta a RTVE por el documental

El profesor de filosofía Gonzalo Velasco Arias ha intervenido en el pódcast El abierto, del programa Hoy por hoy, de la Cadena Ser. Sobre la mesa ha estado 7291, el documental centrado en la muerte de miles de ancianos en las residencias de Madrid durante la pandemia del covid-19.

La Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, criticó duramente la emisión del documental y emitió una carta al director de RTVE, José Pablo López, exigiendo que se emitiera un discurso de diez minutos de Ayuso. En este, la presidenta de la CAM aseguraba que la capital fue la única comunidad que desplegó un plan de emergencias en los centros de mayores.

Velasco Arias cree, tal y como ha contado en el citado pódcast, que "quizás alguien puede esgrimir que había cosas no del todo evitables, aunque desde luego los protocolos de la vergüenza lo eran".

Donde el reproche ya no cabe en ningún lugar a dudas, según dice, es "que no asuman el reproche, si te reprochan que no lo hiciste bien, asúmelo, hazte responsable y reacciona de cara al futuro".

"Cuando lo niegas, entonces ya eres doblemente reprochable, entonces es una cuestión verdaderamente grave lo que está ocurriendo", ha añadido. Además, ha razonado que el liberalismo que defiende Ayuso es el de las élites.

"Es un liberalismo oligárquico. Libertad de expresión dela presidenta y de su gobierno de comunicación, pero cuando los ciudadanos se asocian y manifiestan sus quejas, su voz y sus demandas, entonces están intervenidos por el partido rival y no merece la pena que se pronuncien", ha rematado.