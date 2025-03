Graba las carreras dentro de un Aldi para conseguir el producto que ahora todo el mundo quiere

El usuario de TikTok @isjumpman ha provocado cientos de comentarios al grabar un vídeo en el que se ve cómo numerosas personas corren en el interior de un supermercado Aldi para hacerse con uno de los productos más populares del momento antes de que se agote.

"¿Desde cuánto se corre en un Aldi para coger un secador?", se pregunta el hombre mientras inmortaliza el momento. El famoso secador, que ya estuvo a la venta hace unos meses y ahora vuelve, lleva varios días dando mucho de qué hablar en las redes sociales, donde muchos lo comparan con un popular producto de Dyson.

La usuaria @silviarivas8780 es una de las que se ha hecho con el secador de Aldi y lo ha puesto a a prueba. Dice que a ella le "va bien" y que ha tardado unos tres minutos en secarse todo el pelo.

"El resultado no va a quedar como si fueses a una peluquería, pero es algo más rápido y para una prisa va bien", avisa antes de destacar que su relación calidad-precio es muy buena. Cuesta 29,99 euros.

También la usuaria @tgarcia_ugc lo ha probado. Destaca que tiene cinco funcionalidades: seca, moldea, alisa, ondula y riza: "Mi favorita es la función de alisado. Lo tengo desde hace cinco meses y ahora no me separo de él. Me costó encontrarlo, pero vuelve a tienda".