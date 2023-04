Grison flipa al enterarse en La Resistencia de quién es el padre de Michelle Jenner 

La actriz Michelle Jenner, inmersa en la promoción de la serie Tú también lo harías que se puede ver en Disney+, ha acudido esta noche al programa La Resistencia de David Broncano, en el que además de responder las clásicas preguntas de cuánto dinero tiene en la cuenta del banco y el número de relaciones sexuales que ha tenido en el último mes, ha sorprendido a unos cuantos espectadores al contar quién es su padre.

La revelación de Michelle Jenner llegaba poco después de empezar el programa de Movistar. La actriz y David Broncano hablaban sobre las peleas entre padres e hijos sobre las llamadas al teléfono fijo de casa, "un aparato mágico con una cuerda que llegaba hasta el paraíso", tal como lo ha definido el conductor de La Resistencia.

Michelle Jenner, que no recuerda muchas peleas con sus padres al respecto, sí ha recordado lo que le pasaba a "algún novio" cuando llamaban a casa y respondía a su padre, Miguel Ángel Jenner, actor de doblaje. "Buena voz tiene tu padre. Doblador increíble", le decía Broncano. "Imagínate. '¿Quién eres?'", imitaba Jenner poniendo voz grave antes de aclarar que "alguna vez me decían 'qué le pasa a tu padre conmigo. ¿Está enfado conmigo?'".

"¿Por qué me ha cogido el teléfono Bruce Willis?", apuntaba Ricardo Castella. "Samuel L. Jackson", aclaraba Michelle Jenner. "¡No me jodas! ¿Tu padre es Samuel L. Jackson? Pues sí que has salido rubia tú...", interrumpía un más que sorprendido Grison.