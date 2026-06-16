El portavoz autorizado de Zapatero señala cómo está antes de su declaración ante el juez: "Él sí confía en la justicia"

El juez José Luis Calama ha rechazado la petición de José Luis Rodríguez Zapatero de no ser interrogado mañana ante la Audiencia Nacional sobre las joyas halladas en su oficina, valoradas en unos 1,3 millones de euros.

Según la resolución del magistrado, la comparecencia de este martes no implica que haya una "merma real en su derecho de defensa", pues los objetos coinciden con los que ya forman parte del procedimiento principal, ya que se ha abierto una pieza separada.

El sociólogo y portavoz autorizado de Zapatero, Luis Arroyo, ha salido a dar explicaciones en el programa vespertino Malas Lenguas, de TVE, en el que colabora habitualmente, para contar cómo se encuentra el expresidente un día antes de la declaración.

"Él [Zapatero] va con la mejor disposición a empezar a aclarar cada una de las cosas que se han ido sugiriendo, afirmando... Y bueno, habría sido bueno, tengamos en cuenta que a él se le importa por ni más ni menos que por fraude fiscal y contrabando, es decir, se le sitúa como posible contrabandista el viernes pasado y tuvo literalmente ayer, lunes y hoy martes para preparar su defensa con respecto a esas nuevas declaraciones", ha defendido Arroyo.

Por ello, el expresidente y su letrado "darán todas las explicaciones que puedan hasta donde tengan la documentación adecuada". Además, entiende que es comprensible disponer de un poco más de tiempo para preparar la defensa.

¿Cómo se encuentra Zapatero?

Tal y como afirma Arroyo, está "tranquilo y con ganas, dentro de lo que es un destrozo": "Nadie quiere ir ante la vista de millones de ojos que sospechan de tu honorabilidad, a nadie le gusta ir a presentarse delante de un juez".

Aun así, el expresidente, "cualquiera que lo conozca mínimamente sabe cómo es, se lo toma con deportividad, se lo toma con respeto a la justicia": "Él confía mucho más de lo que confiamos algunos otros".

"Confía en la justicia, sabe que es completamente inocente, tendrá ocasión de ir demostrándolo y, dentro de esta situación que no es nada agradable, sin embargo, está con buen talante". Sobre el origen de las joyas, Arroyo apunta que "es pronto, el presidente a quien tiene que responder en primera instancia es ante el juez".