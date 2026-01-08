Hasta María Patiño se lanza a responder a Fran Rivera por pedirle a Trump que se fije en España tras lo de Venezuela
"Y por eso tú, torerito, también puedes opinar", dice.
La presentadora de televisión, María Patiño, se ha hartado y ha mandado un mensaje a algunos personajes como al torero Francisco Rivera, cansado de los "ignorantes", pidiendo que no se utilice a los venezolanos.
Rivera provocaba un tsunami de reacciones en redes sociales tras publicar un vídeo en Instagram dándole las gracias al presidente de los EEUU, Donald Trump, por haber capturado a Maduro.
"Quiero agradecer el mejor regalo (de cumpleaños) que se me podría haber hecho. Señor presidente Trup, muchas gracias. Ha liberado a un país maravilloso, ha puesto la primera piedra para liberar a un país maravilloso, del cual tengo muchísimos amigos", pronunció el torero.
Además, describió a maduro como un "narcoterrorista, asesino, cobarde, que lleva reprimiendo y abusando de su pueblo, vamos, un dictador, con todas las palabras. Así que, señor Trump, muchas gracias".
Por si fuera poco, lo que realmente hizo enfadar a muchos es la propuesta que el torero le hizo a Trump: "No pare, hay que seguir, mire para acá, que aquí hay cosas que huelen a chamusquina". De esta forma, arengaba a Trump a hacer lo mismo en España.
Patiño se harta y responde
Durante uno de los programas de No somos nadie, del Canal Quickie, que presenta, ha sido muy clara señalando mensajes como los de Rivera. "Si queréis a los venezolanos, no lo utilicéis para llevar esas cosas a vuestro huerto, ¿vale, torerito y torerita?", ha alegado Patiño.
Más demoledora ha sido cuando ha recordado que España "no es una dictadura, mi vida, ¿vale? Esto no es una dictadura". Cuando le han preguntado en mitad del programa si estaba hablando de Fran Rivera, ha respondido directamente que sí.
"Esto es una democracia"
También se refería a una "señora" aunque no ha desvelado de quién se trata, pero ha seguido insistiendo que España es "una democracia, cada cuatro años se vota, ¿vale?".
"Si queréis al venezolano, no lo utilicéis, que ahora estáis todos enamorados, que cada uno piense lo que le dé la gana, pero no seáis ignorantes, porque yo vivo en una democracia, mi vida, y por eso tú, torerito, también puedes opinar", ha rematado.