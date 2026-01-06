Hay quien está respondiendo a Fran Rivera con lo que ha dicho Juan Manuel de Prada sobre Trump y Venezuela

El vídeo que el torero Fran Rivera publicó en Instagram el pasado sábado tras el ataque de EEUU a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro sigue generando reacciones. Algunas de ellas, han recuperado el artículo que el escritor Juan Manuel de Prada, Premio Planeta en 1997, Premio Castilla y León de las Letras en 2021 y Premio Santiago Castelo, ha escrito en el diario ABC sobre lo ocurrido en Venezuela.

"Quiero agradecer el mejor regalo que se me podría haber hecho. Señor presidente Trump, muchas gracias", aseguró el torero, antes de pedirle al inquilino de la Casa Blanca que no termine ahí.

"Pero no pare. No pare. Hay que seguir. Mire para acá. Que aquí hay cosas que huelen a chamusquina. Hay muchos con unas caras muy raras. Huele a chamusquina. Mire para acá también", le reclamó.

Aunque no se ha dirigido directamente a Fran Rivera, hay quien ha querido usar el análisis de Juan Manuel de Prada para contestar al torero. "En Venezuela, como en España. Trump no hace sino aplicar a Venezuela el modelo que en su día Kissinger aplicó en España", ha expresado al inicio del artículo.

"Aunque Maduro hubiese sido san Francisco de Asís redivivo, Estados Unidos habría cometido la misma tropelía; pues le importa un comino que los regímenes políticos de las naciones que desea someter y despojar sean autoritarios, con tal de que asuman el papel lacayuno que les ha asignado", ha señalado el escritor.

"Habría que empezar recordando que el derecho internacional, en un mundo dominado por el anglosionismo, es una rama de la literatura fantástica. Además, a diferencia de sus predecesores (que envolvían sus agresiones en farfollas retóricas aparentemente respetuosas del derecho internacional), Trump no se anda con paños calientes y declara sin ambages que desea apropiarse del petróleo y los recursos naturales venezolanos", ha añadido en su columna de ABC.

Pero Juan Manuel de Prada ha mandado un mensaje a "los derechoides que aplauden una acción tan vil como en su día lo fueron la voladura del Maine o el ataque de Dewey a la flota española en Cavite". "Les ha desconcertado que Trump se dirigiera con palabras respetuosas a Delcy y que, en cambio, se refiriese con displicencia a esa señora que le quitó el premio instituido por el inventor de la dinamita", ha razonado.

"En España se hizo condenando a la irrelevancia a estantiguas como Carrillo, incluso a Nicolás Redondo, y encumbrando a Felipe González, que era el mocetón predilecto de la CIA. Y ahora en Venezuela Trump se quita de encima a la estantigua nobelera, para propiciar un apaño entre traidores del viejo régimen y postulantes cipayos que no estén quemados y puedan engañar lo mismo a progres que a derechoides ingenuos", ha sentenciado.