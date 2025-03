Hasta la Policía Nacional se ve implicada en esta estafa: así avisan de lo que está pasando

Las estafas digitales a través de los delitos conocidos como de suplantación de identidad cada vez son más comunes... hasta el punto de que la Policía Nacional ha tenido que alertar de un nuevo caso que les implica a ellos.

"Hemos detectado una campaña masiva de correos enviados desde el dominio @policia.es, aunque el nombre de usuario puede cambiar", comienza alertando una agente en un vídeo que ha sido publicado en las redes sociales del cuerpo.

La policía explica que en dicho correo se cita a la persona para "presentarse en un supuesto departamento central en Madrid en relación a un número de expediente". "Para poder acceder en la documentación de ese expediente hay que clicar en un enlace", añade.

Además, se encarga de confirmar que no tiene nada que ver con la propia Policía Nacional y pide no pinchar en ese enlace y eliminarla el mail: "No, no hemos sido nosotros, si recibes este correo no pinches en ese enlace porque podría infectar tu ordenador y elimínalo", finaliza.