Encuesta | Da igual si no eres del Barça o del Madrid: ¿tú con quién vas en el 'Clásico'?

Este domingo se ha cambiado la hora. España entra en el horario de invierno y, por si alguien no se había dado cuenta todavía, el reloj se ha retrasado una hora y a las 03.00 han vuelto a ser las 02.00 horas. Una variación que convierte este 26 de octubre en el día más largo del año. Pero que se le hará todavía más largo a Real Madrid o FC Barcelona en el caso de perder en el Clásico que se disputa desde las 16:15 en el Estadio Santiago Bernabéu.

Como diría el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, un Clásico es un Clásico y aunque todavía que da mucha temporada por delante, los de Hansi Flick buscan recuperar el liderato y seguir con su racha ante el equipo blanco.

En el caso de llevarse los tres puntos del Bernabéu, el técnico alemán, que firmó un pleno de victorias contra su máximo rival la pasada temporada, alcanzaría la racha de Pep Guardiola de cinco partidos ganados de forma consecutiva.

Pero ni el Real Madrid ni el dueño de su banquillo, Xabi Alonso, son los mismos protagonistas que la pasada temporada. Con un Kylian Mbappé desatado en liga, el equipo blanco buscará ante su afición revertir la mala racha ante su eterno rival y ampliar así su ventaja en la clasificación.

No es una final, todavía no hay un título un juego, pero ambos equipos siempre se juegan algo más en un partido que va más allá de los 90 minutos. Pero antes de que eche a rodar el balón, desde El HuffPost queremos conocer tu opinión, seas o no del Barça o del Madrid. ¿Con quién vas en el Clásico?

(Pincha aquí si no puedes ver correctamente nuestra encuesta)