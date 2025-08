Hay un gel de Mercadona por 1,50 euros que arrasa porque "huele a perfume caro" 

Los creadores de contenido que valoran productos de Mercadona han enloquecido con un nuevo gel del gigante valenciano que por su precio y por su olor ha conquistado a muchos clientes en toda España.

"El gel de Mercadona que huele a perfume caro por 1,50. He leído artículos que dicen que literalmente huele dioses. Se ha hecho súper viral en redes sociales y yo lo tenía que probar", ha empezado diciendo.

Estos geles forman parte de una nueva gama "y el que se ha hecho viral es del ámbar y vetiver". Según @elsa.gervasi "dicen que es el mejor gel que puedes encontrar actualmente en Mercadona".

"La verdad es que huele muy rico. Son 750 ml y cuesta 1,50. La gama la componen también el de Tiernos recuerdos y el de Granada y frutos silvestres", ha zanjado sobre este producto.

En los comentarios hay de todo: "Me lo compré a ciegas y ahora huelo a macho ibérico", "el de coco y lichi huele un poco al I want choo de Jimmy Choo, que es mi perfume de diario y amo esta combinación. Desde que salió he probado otro pero siempre siempre vuelvo a ese".