Hay revuelo por el cartel que han colocado en la puerta de un restaurante sobre Pedro Sánchez 

Revuelo importante en X por el cartel que un hostelero ha colocado en la puerta de su restaurante y que alude directamente al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que acaba de cumplir dos años de mandato en esta segunda legislatura.

"No se cobra con tarjeta (hasta que no se vaya Pedro Sánchez) Cash only. Gracias", se puede leer en la pizarra escrito en mayúsculas y hasta con la parte final en inglés para que todos lo entiendan.

La imagen la ha compartido una cuenta favorable al presidente Sánchez y señala que esto es de ser "facha" y "defraudador". Lo segundo es porque al pagar en efectivo los pagos no quedan registrados en el datáfono y ese negocio puede —que no se sabe si es el caso— puede decir que ha ingresado un dinero diferente al que realmente ha recibido.

También los hay que están a favor de esta práctica y aluden al Caso Koldo donde está implicado, por el momento, el exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán, y el exministro José Luis Ábalos.

"Para entrar a primera hora con un billete de 200 pavos y tomar un café con leche nada más", dice una persona en tono de humor.

La publicación en la red social de Elon Musk —que dice "Traducción: 'Soy un facha defraudador'"— tiene un alcance de más de medio millón de personas, más de 14.000 'me gusta' y más de 3.000 interacciones entre comentarios y compartidos.