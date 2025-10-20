Henar Álvarez le hace una pregunta a Laura Escanes que aplaude hasta Jordi Évole

Este domingo la invitada al programa Al cielo con ella, presentado por Henar Álvarez, ha sido la creadora de contenido Laura Escanes, quien ha protagonizado una escena que rápidamente se ha hecho viral al tener que contestar a una divertidísima pregunta de la humorista que ha aplaudido hasta el rey de las entrevistas, Jordi Évole.

"Del mundo influencer, ¿tú eres la pija de las chonis o la choni de las pijas?", le ha preguntado la cómica y presentadora del programa. Una cuestión que, lejos de molestar a la influencer catalana, le ha hecho partirse de la risa.

"Hostia, buena pregunta, ¿eh?", ha contestado en primera instancia Escanes, sorprendida por la pregunta. "Es que este equipo es oro", ha respondido Álvarez, dándole créditos también a los guionistas y trabajadores del programa.

"Hostia, ¿cómo me ves tú?", le ha preguntado la creadora de contenido catalana a Álvarez, sin atreverse a dar una respuesta. "La choni de las pijas", ha contestado la presentadora con bastante claridad, cosa que ha hecho estallar las carcajadas entre el público.

Y parece ser que al público presente no es al único al que le ha encantado esta ocurrente pregunta, ya que el periodista y conocido entrevistador Jordi Évole también se ha pronunciado para seguir con la broma de la presentadora y alabar a ambas personalidades.

"El arranque de la entrevista con Laura Escanes en Al cielo con ella. Olé por Henar y olé por Laura, la choni de las pijas. Ahora en @la2_tve", ha comentado el periodista Jordi Évole, compartiendo este fragmento de la entrevista a través de su cuenta de la red social X (@jordievole).

Así, la creadora de contenido catalana y también presentadora, de su propio podcast Entre el cielo y las nubes, que lleva un total de cinco temporadas, y de las campanadas en TV3, que las va a dar por tercer año consecutivo, ha protagonizado uno de los momentos más divertidos del programa y se ha vuelto a alzar como "la reina del glow up", como la califica Henar Álvarez.