El hilo de Twitter sobre la historia de una mujer trans que invita a reflexionar, y mucho

La usuaria @BdeBradbury, que utiliza su cuenta bajo el seudónimo 'Con B de Bradbury' , en referencia al escritor estadounidense Ray Bradbury, ha publicado un emotivo hilo de Twitter relatando la historia de una mujer trans, y lo hace porque era su amiga y para evitar que lo que le sucedió caiga en el olvido.

Ha narrado, precisamente, el relato la misma semana en que la Ley Trans en la capital vuelve a estar en el punto de mira. En esta ocasión, bajo el mandato de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha accedido a permitir que Vox tramite la derogación de la Ley Trans regional.

También ha coincidido con la celebración del Día Internacional de la Mujer, en el que, como cada 8 de marzo, una gran parte de la población española sale a la calle a reivindicar la igualdad entre géneros.

La historia narrada en el hilo de Twitter ha causado tanta conmoción a los usuarios que ha recopilado casi 30.000 'me gusta' y más de 5.000 retuits desde su publicación.

"Estos días me acuerdo mucho de mi amiga Marta. En su DNI no ponía su nombre de verdad porque en aquel entonces no era nada fácil. La seguridad social no cubría hormonas ni nada y se pagó las tetas prostituyéndose. La enterramos con 20 años", ha empezado explicando.

Era una mujer trans y falleció a causa del SIDA después de que un cliente le transmitiese la enfermedad. "En sus últimas días se reía de la paradoja de que lo que más había querido en su vida (sus tetas) fuera lo que la había llevado a la muerte", ha continuado.

Ni sus padres ni la sociedad de aquel entonces aceptaron la condición de Marta. De hecho, la internauta ha asegurado que "la echaron de casa por 'maricón'", por lo que su último deseo fue que sus amigos impidiesen que en la lápida de su tumba se escribiese el nombre Iván, que es con el que había nacido y que no le representaba.

"Pedimos que la cremaran para que no hubiese una lápida en un cementerio con aquel nombre", ha añadido. También ha relatado que esparcieron sus cenizas "por una colina de Torremolinos" y repartieron su ropa "entre otras amigas a las que no les llegaba el sueldo".

Tenía 25 años cuando murió y, a día de hoy, "su ropa sigue ayudando a mujeres a ser un poco más felices". Por eso, la tuitera ha lamentado que Marta no esté aquí para verlo.

No obstante, irónicamente se alegra de que no esté aquí, valga la redundancia, "para ver las cosas que se dicen en RRSS de mujeres tan preciosas por dentro y por fuera como ella lo fue", en referencia a los insultos que muchas mujeres trans reciben a diario.

"Espero que logremos algún día que la pesadilla de Marta quede en un mal recuerdo y nadie tenga que vivir con el miedo a tener un nombre ajeno en una lápida. Qué rabia y qué ganas de llorar. Nos la robaron y no pudo tener tumba porque iba a ser la tumba equivocada", ha escrito compungida.

Al hilo del tema, ha denunciado que "los fachas de entonces y los amigos del obispo, y ahora también las que se hacen llamar feministas", digan que Marta no era una mujer y "usan para hablar de personas como ella insultos horribles".

"Las TERF (feministas radicales trans excluyentes) siempre me tendrán en frente", ha advertido. Aunque sabe que "nada podrá devolver a Marta ni a tantas personas", ha asegurado que seguirá siempre "luchando por ellas".

"Por Marta, por todas las personas que enterramos de SIDA, los de mi generación y los de la anterior (...) Por todas las personas que murieron en “accidentes” porque no aguantaron más el odio. Por todas las que siguen vivas, pero rotas… Por todas ellas, las TERF siempre me tendrán en frente", ha señalado en la red.

Para terminar su denuncia, ha mencionado la manifestación del 8M para decir esto: "Saldré junto a ella, con su bandera azul, rosa y blanca. Con mi bandera magenta, lavanda y azul y con nuestra bandera arcoíris. Porque el 8 es mío y también de Marta".

"Juré que no la enterrarían con un nombre que no era el suyo y le juré que pelearía por ella cuando no estuviese. Y nada ni nadie me va a impedir llevar su bandera al 8M. Porque su lucha y su bandera son las mías, desde el día que nos conocimos y así será siempre", ha sentenciado.

Las palabras de esta internauta han conmocionado a medio Twitter. Muchos, de hecho, han mostrado su apoyo tanto por Marta como por las personas trans en general, tan discriminadas todavía en muchos aspectos de nuestra sociedad.