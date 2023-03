Lo que hizo Eugenio al tener delante a Pinochet arrasa ahora: se ha visto 720.000 veces en un día

Un momento que el recordado humorista Eugenio protagonizó en Chile en el año 1981 está maravillando ahora en Twitter, donde en menos de un día supera las 720.000 reproducciones, los 4.700 retuits y los 20.000 'me gusta'.

La escena, que dura apenas dos minutos, la ha subido a Twitter el usuario @Manuel_de_BCN junto al texto: "En 1981, un cómico actuaba en el Casino Viña del Mar, en Chile. Antes de iniciar su show le avisaron que el dictador Pinochet iría a verlo".

"Nada de chistes de militares, le recomendaron. El cómico era Eugenio. Arqueó la ceja, dijo "vale, tito" y contó este", ha añadido. Y en la actuación se ve al humorista decir: "En un cuartel un día el coronel le dice al comandante: 'Mañana a las 9.30 habrá un eclipse de sol, un hecho que no ocurre todos los días. Que formen los soldados en el patio en traje de campaña para presenciar el fenómeno. Yo le daré las explicaciones necesarias. En caso de que llueva, que formen en el gimnasio".

"Dice: 'A sus órdenes mi coronel'. En esto que el comandante le da la orden al capitán: 'Por orden del señor coronel, mañana a las nueve y media habrá un eclipse de Sol, según el señor coronel, si llueve no se verá nada al aire libre, entonces en traje de campaña el eclipse tendrá lugar en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días. Él dará las órdenes oportunas", prosigue.

"En esto que el capitán da la orden al teniente: "Por orden del señor coronel, mañana a las nueve y media en traje de campaña inauguración del eclipse de Sol en el gimnasio. El señor coronel dará las órdenes oportunas de si debe llover, hecho que no ocurre todos los días. Si hace buen tiempo y no llueve, el eclipse tendrá lugar en el patio", continúa.

"En esto que el teniente da la orden al sargento: Mañana a las nueve y media, por orden del señor coronel lloverá en el patio del cuartel. El señor coronel en traje de campaña dará las órdenes en el gimnasio para que el eclipse se celebre en el patio. En esto que el sargento dala orden al cabo y le dice: 'Mañana a las nueve y media, tendrá lugar el eclipse del señor coronel en traje de campaña por efecto del Sol. Si llueve en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días, se saldrá al patio", sigue.

Y finaliza: "El cabo les dice a los soldados: 'Mañana, a eso de las nueve y media, parece ser que el Sol en traje de campaña eclipsará al señor coronel en el gimnasio, lástima que esto no ocurra todos los días".

Gerard Jofra, el primogénito que Eugenio tuvo con su primera esposa, Conchita Alcaide, contó en una entrevista en El Mundo qué ocurrió aquel día ante Pinochet.

"En el Festival de Viña del Mar (Chile) mi padre estaba con Enrique García Vernetta [mánager y primer amor de Rocío Jurado] en el camerino cuando llegó un capitán o un general que le pidió que no contara un chiste sobre militares porque habían oído que les desprestigiaba", relató.

"Mi padre le dijo que si lo que les llegaba a las tropas estaba desvirtuado no era su problema, que él no ridiculizaba a nadie y que contaba una realidad con humor. Le echó del camerino. Vernetta pensó que allí nos mataban. Cuando salió al escenario contó el chiste y yo, que estaba detrás del escenario viendo las cabezas, vi a Pinochet descojonado de la risa. Le felicitó y no pasó nada", añadió.