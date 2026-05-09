Hombres G se vuelve a pronunciar sobre sí en España hay menos libertad que antes: lo que dicen va a ser objeto de debate
"Ahora nos tienen manipulados".
Los integrantes de la popular banda española, Hombres G, David Summers, Daniel Mezquita, Javier Molina y Rafael Muñoz, están de estreno con su documental Los mejores años de nuestra vida, y en una entrevista en el diario El Español, no han dudado en pronunciarse sobre si hay o no menos libertad en España que antes.
No es algo nuevo, en diciembre de 2023 ya mandaron un mensaje similar sobre la situación actual. "Nos está cohibiendo y cortando la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Me parece lamentable, es una forma de dictarte lo que hay que hacer, de dictadura", aseguraron.
Pero esta vez, los integrantes de Hombres G no han dudado en asegurar algo más, que hay una manipulación por detrás sobre lo que se puede o no se puede decir. "Antes había más libertad que ahora para decir lo que te daba la gana", han señalado.
"La cultura de la cancelación es un invento político para despistarnos de las cosas importantes. Ahora nos tienen manipulados como a piltrafas", han asegurado en su charla con El Español.
"¿Qué mierda de mundo estamos creando?"
Durante la entrevista, han sido preguntados precisamente de si había menos libertad antes o ahora en España y, uno por uno, han ido hablando de ello. Rafael Muñoz ha señalado, en primer término, que "predican una cosa y hacen lo contrario" con la cultura de la cancelación.
Por su parte, Javier Molina ha defendido que "no es que lo sintamos, es que existe". "Cultura de la cancelación, lo has dicho tú. ¿Cómo que cancelación? ¿Pero en qué mundo vivimos, tío?", ha cuestionado.
"Nosotros hemos crecido en un mundo donde había mucha más libertad para decir lo que te daba la gana, y ¿por qué ahora no podemos decir lo que nos dé la gana? ¿Qué mierda de mundo estamos creando?", ha continuado.
David Summers también se ha sumado a este debate y ha replicado que "con lo orgullosos que estábamos de nuestra libertad de expresión en los 80". "Podíamos ser libres y decir lo que queríamos. Habíamos conseguido tanto, tío. La gente podía decir lo que quisiera y no pasaba nada", ha añadido.
"Hay una cosa que es acojonante ahora y es que te dicen: 'esto puede resultar ofensivo'. Y bueno, ¿qué? ¿Qué pasa? Se puede ofender. Si a ti te parece que este tío es un gilipollas, tendrás que decirle: 'eres un gilipollas, coño'. Ofender está permitido", ha expuesto.
Javier Molina ha explicado que "lo que jode es que cuatro políticos de mierda manipulen así a la sociedad entera". "Cuatro tíos normales y corrientes", ha añadido. Algo que ha terminado con una reflexión de Rafael Muñoz a las "feministas de ahora", que "luego van a un concierto de reguetón a perrear". "Si quieres decir guarrerías o cosas así fuertes, no puedes decirlas en nuestro género musical, pero en el reguetón, sí", ha expresado.