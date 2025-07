Ibai Llanos dice algo de Broncano y Pablo Motos que deja sin palabras a media España solo de pensarlo

El streamer Ibai Llanos ha ofrecido este jueves una entrevista a Manu Carreño en 'El Larguero' en la que ha analizado cómo llega la Velada del Año V y ha dicho algo muy llamativo de David Broncano y Pablo Motos.

En un momento de la charla que ha mantenido con el periodista, le ha preguntado que a quién le gustaría ver peleando en la Velada y él no ha dudado ni un momento en decir sus preferencias.

"A ver, yo lo conté una vez. A nivel futbolístico, me encantaría Sergio Ramos y Piqué", ha asegurado, antes de que Manu Carreño reconociera que sería un combate muy bueno entre ambos.

"Yo creo que sería un duelo insuperable. Además, yo creo que se llevan bien. No lo he hablado nunca con ellos, pero creo que tienen una buena relación. Pero bueno, hay mucha gente que ha participado en la Velada que tiene una buena relación y no pasa nada", ha señalado.

Pero en ese momento, Ibai Llanos ha reconocido que lo que "el que rompería todo sería Pablo Motos contra David Broncano". "Ese combate sería algo inhumano total", ha destacado, mientras Manu Carreño no podía aguantarse la risa.

"Es verdad que Pablo, no le conozco en persona, pero al parecer está muy fuerte. Broncano es así, como alto, como un poco primo del pueblo. Yo le veo fuerte. Escala y tal y se va con la bici", ha añadido.

Ibai Llanos también ha defendido que ve mucho más viable que suban al ring Sergio Ramos y Gerard Piqué. "Yo lo veo más viable. Ramos está muy en forma también. Iba a hacer algo de boxeo", ha razonado.