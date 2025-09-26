Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Ignatius Farray ve el comentado discurso de Felipe VI en la ONU y lo bautiza con el apodo que estabas esperando
Ignatius Farray ve el comentado discurso de Felipe VI en la ONU y lo bautiza con el apodo que estabas esperando

Ha reaccionado con un hilo de tuits.

Ignatius Farray habla así de Felipe VI.Getty Images

El discurso de Felipe VI en la Asamblea General de las Naciones Unidas ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en uno de los temas de actualidad más comentados de la semana. Su posicionamiento a favor de la paz a la hora de valorar todo lo que está ocurriendo en Gaza ha provocado reacciones tanto a nivel internacional como nacional. 

"No podemos guardar silencio ni mirar para otro lado ante la devastación Por eso clamamos, imploramos, exigimos: detengan ya esta masacre. [...] Nos cuesta comprender lo que el Gobierno israelí está haciendo en Gaza [...] No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo, que tanto ha sufrido a lo largo de la historia", espetó Felipe VI ante la ONU y en presencia, también, del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

En su discurso también quiso mencionar previamente el "derecho a defenderse" de Israel ante los "horrendos atentados" de Hamás, al igual que recordó que España es un pueblo "profundamente orgulloso de sus raíces sefardíes".

Su discurso ha generado numerosas reacciones. Una de las últimas en llegar ha sido la del cómico Ignatius Farray, que ha publicado un tuit en mayúsculas en el que ha asegurado que "Felipe VI es kale borroka", ya que así se describieron por parte de algunos miembros del PP las protestas a favor de Palestina durante La Vuelta, especialmente tras la última etapa.

A continuación, el popular humorista ha comenzado a enumerar otros apodos que ha puesto al monarca como "Felipe VI el etarra", "Nelson Mandela, el Felipe VI negro", Felipe VI, el comunista bolivariano (tuit en el que ha añadido la foto entre el rey y Pedro Sánchez riéndose) o Felipe VI el antisemita. 

Su tuit original, el de kale borroka, ha superado el millar de me gusta en pocos más de medio día que lleva en la red de Elon Musk.

