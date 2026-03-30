Ignatius reacciona siendo fiel a estilo a este tuit de Pedro Sánchez 

El cómico Ignatius Farray ha respondido a través de su perfil de X al tuit que publicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condenando la decisión del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de impedir que los católicos celebren este domingo de Ramos misa en el Santo Sepulcro de Jerusalén.

Sánchez se ha referido como un "ataque injustificado a la libertad religiosa" al hecho de que la Policía de Israel haya impedido al líder del catolicismo en Tierra Santa, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, oficiar la misa en el Santo Sepulcro.

"Netanyahu ha impedido a los católicos celebrar el domingo de Ramos en los Lugares Santos de Jerusalén. Sin explicación alguna. Sin razones ni motivos", se ha queja el presidente del Gobierno.

Desde el Gobierno de España se ha condenado "este ataque injustificado a la libertad religiosa" y ha exigido a Israel que respete la diversidad de credos y el derecho internacional. "Sin tolerancia es imposible convivir", ha asegurado.

La Policía israelí impidió que Pizzaballa y el Custodio de Tierra Santa, Francesco Ielpo, celebraran este domingo una misa sin público en el Santo Sepulcro, un suceso inaudito que Israel justificó por presuntos motivos de seguridad como consecuencia de la guerra de Irán.

El tuit de Ignatius

A ese mensaje ha respondido Farray, que ha ironizado con que Sánchez ha conseguido que sea católico además de patriota: "Primero consigue que me sienta patriota, y ahora católico… No te lo perdonaré jamás, Perro Sanxe. Jamás".

En otro tuit, hace unos meses el cómico ya contó que lo que para él significaba ser español: "Para mí ser español significa que te importe una mierda ser español. Sinceramente, la veo como una tradición muy nuestra esa desafección. Y, con todos los respetos, los españoles que se toman a sí mismos demasiado en serio siempre me parecieron, paradójicamente, poco españoles".

Además, recientemente también opinó que "lo que principalmente mantiene en el poder al sanchismo es el antisanchismo".