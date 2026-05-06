Iñaki Gabilondo tiene muy claro qué es ser patriota, pero sobre todo qué no lo es

Aimar Bretos entrevista esta noche a Iñaki Gabilondo en laSexta. Dos periodistas que bien podrían ser alumno y maestro, pues para ambos la Cadena SER ha sido su escuela en la profesión y el lugar donde han desarrollado sus carreras periodísticas.

En un avance del programa La noche de Aimar, el presentador de Hora 25, en la Cadena SER, pregunta a Iñaki Gabilondo "qué es ser patriota" y "qué es amar a la patria". Y la respuesta que da el periodista vasco no tiene pérdida.

"Un cínico dijo un día que el patriotismo es el nacionalismo de los que tienen patria y el nacionalismo es el patriotismo de los que no tienen patria", reflexiona en laSexta, para seguidamente concretar un poco más.

Iñaki Gabilondo define el patriotismo como "querer a tu gente, querer a tu país, querer lo mejor para tu país...". Para el comunicador, se es patriota cuando se tiene "un instinto muy claro: quieres lo mejor para tu país".

"¿Quienes somos nosotros?"

Al hilo de esto, Iñaki Gabilondo reflexiona sobre lo que puede ocurrir si no se tiene claro este concepto: "Caes en la patología del 'españoles lo primero', que por cierto, a parte de que ya se ha dicho que si no es constitucional, si es antidemocrático... se ha observado poco la derivada que tiene esa lógica de 'los españoles primero'".

Para el periodista vasco, si se aplica esta idea de 'los españoles primero', "en Andalucía, los primeros españoles, los andaluces, ¿no? Y en Sevilla, los primeros andaluces, los sevillanos, ¿no?".

Sobre esta idea, Gabilondo se pregunta "cuándo se acaba la lista de los primeros somos nosotros": "¿Quiénes somos nosotros? Porque somos muchos distintos nosotros, eh", advierte ante la atenta mirada de Aimar Bretos.

Su opinión sobre Pedro Sánchez

Recientemente, el periodista vasco concedió una entrevista al podcast de El Yonki, donde le preguntaron en qué se ha equivocado Pedro Sánchez. Para el periodista, Sánchez su error reside en que "la virtud del combate tiene que estar acompañada de la conciencia de tus fuerzas".

"Como le pasa mucho a la política y a los políticos a lo largo de los años, yo lo he comprobado, tienen una cierta dificultad en medir bien la realidad", añadió.

No obstante, para Gabilondo, esto también le pesa a sus rivales políticos. "Le miden mal a él y él mide de una manera bastante imprecisa la realidad".