Iñaki Gabilondo desvela si estaba nervioso el día antes de su entrevista con Felipe González en 1995 y por qué fue tan importante

El periodista Iñaki Gabilondo, figura nacional de la radio y la televisión de España, con varios premios ondas, una Medalla de Oro al mérito en el Trabajo y una medalla Gandhi de la Unesco, ha concedido una entrevista con Lara Siscar en el programa En Primicia, de La 2.

Al principio de la entrevista, en un paseo por los platós de televisión y junto antes de saltarse a charlar, le ha preguntado sobre su famosa entrevista con el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, en 1995. Tuvo a más de ocho millones de personas expectantes y le preguntó: "¿Organizó usted el GAL, señor González?".

Preguntado sobre por qué fue tan importante aquella entrevista en ese momento, Gabilondo ha pronunciado que "el Gobierno estaba muy tocado, pero sobre todo estaba siendo atacado de una manera durísima por el tema de el GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación)".

"Era evidente que aquella entrevista se había convocado con la intención de que el presidente diera su explicación y su respuesta a la pregunta que era pregunta-acusación o sombra de acusación que brotaba en aquel asunto de dramática importancia, de gravedad máxima", ha afirmado. También ha recordado que durante la bajada de escaleras hacia el plató, no habló con él en absoluto.

Sobre si estaba nervioso el día de antes, Gabilondo ha sido directo: "No creo que estuviera más nervioso que él, ni menos. Él se jugaba mucho, pero todos sabíamos que era un día muy especial".

"El presidente era consciente de que en aquel instante no cabía otro tema y que toda España estaba pendiente de él, que iba a tener que hablar del asunto. Y yo también sabía que además de eso me estaban viendo todos los colegas que podían estar pensando que aquello podía estar pactado. Uno es consciente de que va a comenzar una conversación que sabía que era difícil", ha recordado el periodista.