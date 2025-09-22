Felipe González aclara que, aunque no lo llame genocidio, le parece mal la "limpieza étnica" en Gaza

Y tras un fin de semana de críticas políticas aderezadas con memes en redes sociales, llega la recogida de cable. En realidad, "puntualizaciones". El expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE Felipe González, a través de un comunicado emitido por su fundación, ha salido al paso de sus propias declaraciones en el marco del acto Memoria y futuro de España en Europa, una cita celebrada en Palma y que reunió a otras personalidades como Miquel Roca, uno de los 'siete padres de la Constitución' o de exmandatarios como el expresidente José María Aznar.

Durante su intervención, plagada de frases que siempre evocan a una crítica o suerte de tirón de orejas al Gobierno como "más que conmemorar la muerte de Franco, habría que conmemorar la entrada de España en la Unión Europea", González también tuvo tiempo de abordar la situación en la Franja de Gaza, tras la campaña militar israelí que en estos momentos se encuentra con el Ejército de Israel invadiendo terrestremente la capital gazatí y desplazando forzosamente a más de medio millón de civiles.

"Si de verdad no quieren que maten a niños y mujeres, ¿por qué no sueltan a los rehenes?" Felipe González, expresidente del Gobierno, a Hamás

Según recogió ElDiario.es en su crónica, González formuló un mensaje directo a la insurgencia islamista palestina, en relación con brutal atentado del 7-O que dejó más de mil víctimas mortales, además de los cautivos tomados. "Si de verdad no quieren que maten a niños y mujeres, ¿por qué no sueltan a los rehenes?", lanzó González al aire del auditorio mallorquín.

No hizo falta que pasara mucho tiempo para que comenzaran a brotar las críticas de quien percibe que en esas palabras hay cierta justificación implícita de que Israel puede responder al 7-O con una campaña militar que lleva, al menos, más de 68.000 muertos -otras cifras apuntan a una matanza de 680.000 personas-. Uno de los primeros fue el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien se limitó a expresar: "Dios mío. Que vergüenza".

Las "puntualizaciones" de González a sí mismo: saca pecho de su etapa como presidente y ahora carga contra Netanyahu

En dicho comunicado de la fundación de quien fue el primer presidente socialista después de la Transición, también recogido por el mencionado medio, González justifica su aclaración, tres días después de la polémica, en que se han producido malentendidos interesados. "Constatada la tergiversación de mis posiciones sobre el conflicto entre Israel y Palestina, me gustaría hacer algunas puntualizaciones", reza el texto de dicho comunicado.

Si durante el acto evitó denominar "genocidio" a lo que Israel está haciendo en la Franja de Gaza -desligándose del informe de una autoridad independiente de la ONU que sí lo confirma-, esta vez Felipe González sí ha aumentado esa lista de nombres. Tampoco ha hablado de genocidio pero sí ha afirmado que "la desproporción, deshumanización y limpieza étnica" son "del todo inaceptables e insoportables". "Insoportable" fue el mismo término empleado por Pedro Sánchez la primera vez que endureció su discurso contra Netanyahu.

"[Netanyahu] es el principal impulsor del antisemitismo" Felipe González, expresidente del Gobierno

No se ha quedado ahí González, que ahora sí ha cargado contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. En una advertencia que recuerda mucho a la que formuló el mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre la visión que comienza a tener el mundo de Israel, González subrayó que el mandatario "es el principal impulsor del antisemitismo que se está instalando en la opinión pública internacional".

Por otro lado, Felipe González también ha sacado pecho recordando su papel en momentos históricos en el marco del conflicto árabe-israelí: "Hace más de 50 años que estoy comprometido con la búsqueda de una solución de paz para el conflicto, también desde mis responsabilidades de gobierno con la apertura de relaciones diplomáticas con Israel en 1986, la organización de la Conferencia de Paz en Madrid en 1991 o la participación en los Acuerdos de Oslo de 1996, que acabaron desembocando en el asesinato de mi amigo Isaac Rabin".