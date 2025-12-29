El primer sorteo del año en España tendrá lugar el próximo 1 de enero de la mano de la Organización Nacional de Ciegos Españoles. La ONCE celebra el Cupón Extra de Navidad 2026, en el que se pone en juego 90 premios de 400.000 euros qua a más de uno les dará una alegría en este primer día del 2026.

El Cupón Extra de Navidad de la ONCE tendrá lugar este próximo 1 de enero a las 11:00 horas. Tal y como informan desde la Organización Nacional de Ciegos Españoles, los resultados se darán a conocer a través de las redes sociales de JuegosONCE en el mismo momento en que se conozcan. No obstante, desde El HuffPost realizaremos una retransmisión en directo donde podrás conocer los números premiados al instante.

Todos los premios del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026

Los premios van desde los más codiciados de 400.000 euros a hasta los reintegros que permiten recuperar lo invertido. A continuación detallamos la lista de todos a los que puedes optar en este Cupón Extra de Navidad 2026:

90 premios de 400.000 euros a las 5 cifras del premio principal.

las 5 cifras del premio principal. 90 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del primer premio adicional.

a las 5 cifras del primer premio adicional. 90 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del segundo premio adicional.

a las cinco cifras del segundo premio adicional. 180 premios de 400 euros a las cinco cifras del número anterior y posterior del premio principal.

a las cinco cifras del número anterior y posterior del premio principal. 180 premios de 300 euros a las cinco cifras del número anterior y posterior del primer premio adicional.

a las cinco cifras del número anterior y posterior del primer premio adicional. 180 premios de 200 euros a las cinco cifras del número anterior y posterior del segundo premio adicional.

a las cinco cifras del número anterior y posterior del segundo premio adicional. 13.500 premios de 100 euros a las cinco cifras de los terceros premios adicionales.

a las cinco cifras de los terceros premios adicionales. 810 premios de 500 euros a las cuatro últimas cifras del premio principal.

a las cuatro últimas cifras del premio principal. 8.100 premios de 50 euros a las tres últimas cifras del premio principal.

a las tres últimas cifras del premio principal. 8.910 premios de 50 euros a las tres últimas cifras del primer y segundo premio adicional.

a las tres últimas cifras del primer y segundo premio adicional. 81.000 premios de 20 euros a las dos últimas cifras del premio principal, del primer y segundo premio adicional.

a las dos últimas cifras del premio principal, del primer y segundo premio adicional. 810.000 premios de 10 euros a la última cifra del premio principal (reintegro a la cifra señalada con R en el reverso).

Comprar un cupón del Extra de Navidad de la ONCE 2026

Los que quieran adquirir un Cupón del Extra de Navidad de la ONCE 2026 lo pueden comprar a cualquier de los más de 20.000 vendedores de la ONCE que hay distribuidos por las localidades de toda la geografía española. Sumado a ello, también es posible hacer el trámite en oficinas de Correos, estancos, tiendas de conveniencia y kioscos de prensa autorizados por la organización.

Asimismo, de querer comprarlo online, es necesario acudir a la web de Juegos ONCE. Cabe señalar que independientemente de la vía por la que se obtenga, el precio del cupón es de 10 euros.