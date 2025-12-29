Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El 'regalo de Navidad' de casa real: las fotos de la princesa Leonor y la infanta Sofía en 2025 que nos muestran divertidos y curiosos momentos nunca antes vistos
Con motivo de estas fiestas se han dado a conocer una serie de imágenes de las hijas de los reyes ocultas hasta entonces.

Guillermo Álvarez Corrales
La princesa Leonor y la infanta Sofía subidas a un 600 en Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025
La princesa Leonor y la infanta Sofía subidas a un 600 en Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025.Casa de S.M. el Rey

La familia real española no es de exaltaciones navideñas. Su postal de felicitación suele apostar por un entorno alejado de estas fiestas y tampoco se dejan ver en actos relacionados con la Navidad, aunque sí es común que aparecen por sorpresa en algún espectáculo aprovechando las vacaciones.

Sin embargo hay dos excepciones. En el mensaje de Nochebuena del rey la escenografía acompaña y se ve el árbol, el belén o la flor de la Pascua, y por supuesto felicita las fiestas. La otra es que utilizan las redes sociales para felicitar la Navidad y mostrar el árbol que tienen en La Zarzuela, o uno de ellos.

La princesa Leonor en una competición de esgrima del campeonato Interacademias
  La princesa Leonor en una competición de esgrima del campeonato Interacademias.Casa de S.M. el Rey

Además, en 2025 han sorprendido al enseñar el making-of del posado que enviaron para expresar sus mejores deseos para esta época del año y para 2026. Se pudo ver así el vídeo que se grabó mientras los reyes y sus hijas posaban en Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, una foto inédita tomada en octubre.

Pero hay más. A medida que el año llegaba a su fin, casa real compartió una selección de imágenes de Felipe VI, de la reina Letizia, de la princesa Leonor y de la infanta Sofía. En el caso de las hijas de los reyes, hemos podido apreciar que habían publicado fotos nunca antes vistas. Y eso siempre está bien.

La princesa Leonor y la infanta Sofía subidas a un 600 en Valdesoto, Asturias
  La princesa Leonor y la infanta Sofía subidas a un 600 en Valdesoto, Asturias.Casa de S.M. el Rey

Una de las fotos que no conocíamos hasta entonces fue precisamente tomada en Valdesoto. En ella se pudo ver a Leonor y Sofía muy divertidas subidas a un Seat 600. La princesa de Asturias se colocó al volante y su hermana de copiloto.

La segunda imagen inédita de Leonor fue una en la que participaba en una competición de esgrima del Campeonato Interacademias. En ella se le ve completamente vestida para la ocasión, florete en mano y con la máscara de rejilla colocada. Estaba preparada para la competición.

La princesa Leonor tocando el bongo en el Juan Sebastián de Elcano a su llegada a Salvador de Bahía, Brasil
  La princesa Leonor tocando el bongo en el Juan Sebastián de Elcano a su llegada a Salvador de Bahía, Brasil.Casa de S.M. el Rey

Después del momento hermanas y de su pasión deportiva, la tercera instantánea inédita fue tomada a su llegada a Brasil a bordo del Juan Sebastián de Elcano. En Salvador de Bahía, primera parada internacional de su crucero de instrucción, se tomaron muchas fotos de ella, algunas oficiales y otras no, pero esta en concreto nos deja ver a la princesa de Asturias tocando los bongos en la cubierta del Elcano junto a un grupo musical que había ido a recibir al buque-escuela y a sus tripulantes.

La infanta Sofía, de cena entre dos grandes

Por su parte, en el año de la infanta Sofía destacan su graduación en Gales, su 18 cumpleaños y su ingreso en la universidad en Lisboa, pero también tenemos imágenes que no habían visto la luz hasta ahora. Una de ellas fue también en Valdesoto y también en el 600, pero tomada desde otro ángulo. Tenía que haber aquí un momento de hermanas bien avenidas.

La infanta Sofía cenando con Serena Williams y Eduardo Mendoza en la cena tras el concierto de los Premios Princesa de Asturias 2025
  La infanta Sofía cenando con Serena Williams y Eduardo Mendoza en la cena tras el concierto de los Premios Princesa de Asturias 2025.Casa de S.M. el Rey

La otra inédita fue tomada en la cena posterior al concierto de los Premios Princesa de Asturias 2025 en Oviedo. Así pudimos que ver que la hija menor de Felipe VI se sentó entre Serena Williams, galardonada en la categoría de deportes, y Eduardo Mendoza, distinguido en el ámbito de las letras.

De este modo, la infanta Sofía pudo disfrutar de la cena acompañada de los dos premiados de la edición más mediáticos. Muy amante del deporte, aprovecharía para expresar su admiración por una de las mejores tenistas que ha dado esta disciplina. Y teniendo al otro lado al autor de La ciudad de los prodigios, a buen seguro pudo comentar con él cuál de sus libros le ha gustado más.

