Iñaki López no sale de su asombro ante "lo nunca visto" en el PP por Gaza

En política tampoco está todo visto. Cada día, la actividad parlamentaria y extraparlamentaria añade capítulos al incesante catálogo de titulares, gestos e hitos proveniente del mundo político... en España y en todas partes. Pero hay casos que llaman más la atención y uno de ellos le ha 'tocado' a Iñaki López.

El presentador de Más Vale Tarde (laSexta), junto a Cristina Pardo, se ha mostrado algo más que sorprendido por las últimas declaraciones de políticos, Felipe VI y hasta de la Iglesia en torno a Gaza.

Pero su sorpresa no ha sido esta vez por algún titular más llamativo o una declaración más ingeniosa de sus señorías, sino precisamente de lo contrario, la falta de mensaje por parte del Partido Popular.

El programa de laSexta ha recuperado la intervención de Felipe VI este martes en Egipto, un país clave por hacer de mediador por la paz en la Franja de Gaza. En su primera visita al país, el rey dejó varias claves, como su apoyo a la vía diplomática, su respaldo a la política de los dos Estados —Israel y Palestina—, su confianza pese a la "utopía" de la paz y su no referencia a la palabra "genocidio" ni a "Israel".

En cambio, Felipe VI sí dio un titular clave, su denuncia a "crisis humanitaria insoportable" que se vive en Gaza, por el "sufrimiento indecible" de cientos de miles y la "total devastación" del enclave.

Tampoco ha permanecido callada la cúpula de la Iglesia española. Tras mostrar en anteriores citas su solidaridad con Palestina, recientemente han exigido a Israel un "respeto a la población civil". Una suma de postulados que, a juicio de Iñaki López, contrasta con el 'silencio' del PP, como ha querido apostillar en plena tertulia en Más Vale Tarde.

"Es sorprendente que el PP se esté alejando de la Casa Real y de la Conferencia Episcopal. Esto no lo había visto yo nunca", ha sentenciado ante la negativa de Génova a hablar de "genocidio" o, al menos, la "crisis humanitaria insoportable", para sí mencionar términos menos graves.