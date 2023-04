El incómodo momento vivido en el programa 'El Faro': "¿La has odiado mucho?"

El programa de la Cadena SER El Faro es uno de los espacios radiofónicos preferidos de los insomnes y de los que trabajan de madrugada. A lo largo de los tres años de emisión que lleva en antena se han sucedido anécdotas y especiales confesiones de sus entrevistados que han llegado a titulares.

En la madrugada del pasado martes volvió a suceder y el programa vivió un comprometido momento con un oyente al que despertaron a las 2:30 de la madrugada con una llamada de teléfono.

Todo ocurrió cuando Julia Molina, la conductora durante estos días en sustitución de Mara Torres, dio paso a la sección 'Suena la vida', que requiere la participación de los oyentes para averiguar a qué corresponde un sonido.

"Llevamos una semana entera intentándolo, y la única pista que recuerdo que tenemos es que es algo metálico. Eso y nada es nada", advertía la presentadora sobre el sonido que llevaban tratando de desvelar durante días y daba paso a Fernando, uno de los oyentes que había llamado anteriormente para intentar descubrir el misterio.

"Bufff, yo llamé hace una hora o más... y bueno, pues me había quedado dormido. Me he despertado porque me habéis llamado", ha dicho con delicadeza a pesar de que ha explicado que le costaba dormirse, pero en ese momento "lo había conseguido". Las declaraciones han provocado cierta inquietud en el resto del equipo y en Julia Molina que ha añadido: "O sea, que Paloma está en control despertando a los oyentes de El Faro. ¿La has odiado mucho?".

Fernando no logró despejar el acertijo y la presentadora le ha despedido bromeando sobre lo ocurrido. "No sé qué decirte: si espero que sigas desvelado y nos sigas escuchando, que nos viene muy bien, o que nos escuches mañana en podcast, que también está bien".

Él le ha quitado hierro al asunto y ha terminado diciendo: "Tengo insomnio pero una vez que pillo el sueño, la verdad es que lo pillo bien".