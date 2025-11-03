Inés Hernand y Nerea Pérez de las Heras explican por qué para muchas mujeres el gimnasio es un terreno hostil

Las presentadoras del podcast Saldremos Mejores (@saldremosmejores) Inés Hernand y Nerea Pérez de las Heras han hablado en clave feminista de por qué para muchas mujeres el gimnasio es un terreno hostil.

"¿Qué ocurre cuando una mujer pisa una sala de gimnasio?", le ha preguntado Hernand a Pérez de las Heras para empezar la conversación, lo que ha derivado en todo un análisis feminista de la copresentadora.

"Nos encontramos que es un espacio masculinizado. Va a reproducir lo masculino en cómo está estructurado en el espacio, cómo vas a ver los cuerpos en el espacio, la corporalidad...", ha comenzado Pérez de las Heras.

"Obviamente te vas a exponer a la sexualización, porque al final hay piel de por medio, hay dos géneros que se están encontrando y estás entrando en un espacio que está masculinizado", ha incidido también la periodista.

"En los estudios que se hacen de geografía feminista, de lo que ocurre emocionalmente en el gimnasio, te dicen que las mujeres, su práctica deportiva, ocupa menos espacio y menos tiempo", ha explicado.

"Y cuando les preguntan por qué, es porque 'es que yo no estoy entrenando como ellos'. He perdido hasta la relevancia de mi práctica deportiva porque no es tan relevante como lo que hacen ellos. Yo no entreno, ellos sí", ha censurado la podcaster feminista.

"Esto está cambiando toda la práctica de las mujeres en el espacio deportivo. No quiero ocupar mucho espacio, me voy a poner en esta esquina porque no quiero molestar... Y es como: Loca, pagas la misma mensualidad que el resto", ha subrayado la copresentadora.

"¿Cómo son esas microagresiones o esos disciplinamientos en el gimnasio? Lo primero es que va un señor a quitarte las cosas. Tú te has ido al baño y tú vuelves y tu zona de entrenamiento ha desaparecido", ha ejemplificado.

"'Perdona, es que estaba usando esa mancuerna'. '¿Ah, sí? Es que como no había nadie...'. Eso entre dos tíos... se genera un conflicto", ha afirmado Pérez de las Heras.

"Entre un hombre y una mujer también puede ocurrir, pero quiere decir: 'Bueno, como tu práctica deportiva me importa una soberana mierda y no tiene valor porque no estás performando esta masculinidad deportiva aquí en el gimnasio'", ha analizado la periodista.

"Cuando los hombres quieren ocupar una máquina, siempre van a preguntarle a las mujeres que están ocupando las máquinas. Porque presuponen que su entrenamiento es de menor calibre o es menos válido", ha retratado, poniendo sobre la mesa una experiencia que muchas mujeres han vivido.

"Bueno, ¡y las miradas sexualizadoras! Que esto es una detrás de otra. ¡Y los consejos no solicitados! El mansplaining, el gymsplaining", ha mencionado también, siendo apoyada y ratificada por su compañera Inés Hernand.