Se infiltra en el ViñaRock y el vídeo que sube arrasa en Tik Tok

El usuario de Tik Tok @ManuRico_6, de ideas opuestas a las que se presuponen que tiene la gente que va al ViñaRock, ha mostrado su experiencia infiltrándose entre la gente del festival y lo ha publicado en su perfil.

El vídeo, de escasos 45 segundos, no tiene desperdicio desde el primer momento en el que aparece con la maleta dispuesto a ir al ViñaRock, que se celebra desde hace 25 años en Villarobledo (Albacete).

Primero aparece grabándose en un pogo de los que se hacen en medio de los conciertos para saltar y chocar unos con otros, después se graba escuchando un concierto del que no se sabía ni una sola canción.

En otro pogo diferente le ven las pulseras del grupo católico religioso Effeta. "Mierda, aquí me las pillaron", bromea, antes de definir como "la peor experiencia de mi vida" el concierto del grupo SKA-P.

En otro momento del festival le levantaron en volandas: "Aquí me levantaron como a un paso de Semana Santa, no sabía que eran tan religiosos, qué bien". También grabó cómo era su look comparado con el del resto de la gente, que era completamente diferente.

"Conseguí infiltrarme sin que me pillaran", finaliza el vídeo, que lo ha acompañado con la descripción de "si van Taburete y Hakuna el año que viene, repito".