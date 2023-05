La 'influencer' Afropoderossa estremece al contar lo que le ha pasado a su hijo en Taekwondo

La influencer Afropoderossa, con casi 450.000 seguidores en TikTok y casi 100.000 en Instagram, ha denunciado el episodio racista que ha vivido su hijo de seis años en Taekwondo.

Ha explicado la creadora de contenido que otro niño le dijo a su hijo que era negro y que se fuese a su país. Ella fue a hablar con el padre del chaval, de 10 años, y éste le dijo que eran "cosas de niños".

"Que un niño de 10 años le diga a uno de 6 'eres negro, vete a tu país', eso no es de niños, es lo que él escucha en casa. Es la educación que le dais en vuestra casa", ha señalado.

Como respuesta, el hombre, "con una actitud chulesca", le dijo "bueno os habréis enterado ya lo que pasó ayer, para que veas que no soy el único, hay muchos, miles", en referencia a todo lo ocurrido con Vinicius en el campo del Valencia.

Ha añadido que ella se descolocada y le dijo si eso le parecía normal a lo que él respondió con un "bueno" y se fue.

"Lo peor de todo es que el profesor de Taekwondo está al tanto y no ha hecho absolutamente nada y no es la primera vez que mi hijo se enfrenta a algo así. Estuvo un tiempo diciendo que el profesor de Taekwondo me dice pelo fregona, me dice pelo esponja", ha desvelado.

Ella le mandó un mensaje al profesor para decirle que dejase de hacer esos comentarios despectivos a su hijo que no le hacen gracia ni a ella ni a su hijo. También ha contado que un día se encontró en el supermercado con un amigo de su hijo y contó que el profesor le hizo limpiar el agua con el culo a su hijo porque se le cayó agua al suelo.

Para acabar, ha pedido ayuda a la Xunta de Galicia para que ayuden a su hijo y que no tenga que vivir episodios racistas por parte de su profesor y de algunos de sus compañeros.