Intenta tomarse un café en el centro de Barcelona y estalla: "Es que no podemos más"

Un café en la terraza de un bar en una imagen de archivo.

Que las ciudades españolas están cada día más llenas de turistas no es ninguna sorpresa, y que eso se está convirtiendo en muchos casos en un grave problema para los residentes tampoco lo es. Y, ante este escenario, el desasosiego cada día crece más.

Una muestra de esto es el caso de la usuaria de TikTok Clara (@_clarav), una chica que vive en Barcelona, quien ha estallado de indignación al contar lo que ha vivido en el centro de la ciudad condal al intentar irse a tomar un café en una terraza.

"Estamos hasta los cojones de los turistas en Barcelona, es que no podemos más", ha comenazado diciendo la usuaria al inicio del víde, el cual ha superado las 60.000 visualizaciones y los más de 300 comentarios en tan solo unas horas.

"Llevamos una hora intentando encontrar una terraza para tomarnos un café. En el primero sólo nos dejaban comer y no nos servían café", ha explicado la catalana, sin dar crédito todavía a lo ocurrido.

"O sea son las cinco y media de la tarde, que no te estoy diciendo que estoy viniendo a tomar un café o una cerveza a las ocho o nueve, que entiendo que se llene de gente y solo quieras coger a gente que coma. ¡Que son las cinco y media!", ha censurado Clara con indignación.

"Luego en otra nos hemos sentado y nos han dicho: 'Café sólo servimos dentro, fuera no porque estás mucho tiempo fuera'. Y que las terrazas las quieren para que la gente consuma más", ha comentado la usuaria.

"Y luego en otra nos ha dicho que el café en terraza solo 15 minutos, que luego nos teníamos que ir. O sea, ¿hola? Que estoy en Barcelona, que quiero tomarme un café tranquilamente en una terraza, estar hablando...", ha subrayado con incredulidad.

"Tampoco te digo que voy a estar dos horas, pero yo que sé, media horita, 40 minutos, no lo sé. O sea, me parece ya... Y además en algunos sitios ya te venían hablando en inglés, o sea, imagínate", ha concluido Clara.