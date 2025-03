Intentan pedir en dos cafeterías del centro de Málaga y lo que les pasa es para pensar hacia dónde vamos

En los últimos meses se han multiplicado las quejas de clientes que tratan de tomar un simple café en una cafetería del centro de las grandes ciudades y se encuentran con que los hosteleros no se lo permiten.

El último caso lo ha expuesto en X el usuario @pbujalance, que ha contado lo que le ha ocurrido en el centro de Málaga: "Dos cafeterías del centro de Málaga. A eso de las 12:15. En una nos dicen que no nos dan mesa porque somos solo dos. En otra nos dicen que no nos dan mesa porque no vamos a almorzar".

"Pero volverán a pedirnos que rescatemos a la hostelería malagueña en la próxima pandemia", ha sentenciado después.

"Antes los turistas se adaptaban a lo que habían, y seguían viniendo. Tengo amigos en UK que me preguntan que qué ha pasado en Málaga, que ya no están las tiendas de toda la vida. Es una pena", lamenta un usuario.

Otro, en la misma línea: "En Salamanca está pasando algo parecido: reservan todas las mesas para comidas y si quieres un pincho te tienes que conformar con la barra".

Daniel Fuentes, doctor en Economía y profesor de la Universidad de Alcalá, fue uno de los primeros en contar su caso en Madrid, hace casi un año. "He querido sentarme a tomar un café en una terraza del centro de Madrid. Me han dicho que 'en la terraza sólo copas o alcohol' (a las 12h50), que si quiero bebidas calientes tiene que ser en el interior. La terraza vacía", dijo.

Poco después, el periodista Javier Gállego relató algo similar: "Decidí tomarme un café con leche en una de las terrazas de la Plaza de Santo Domingo, al lado de la Gran Vía. Y cuando vino el camarero me preguntó y le dije un café con leche, por favor. Y me contestó muy serio que ya no servían a esa hora café con leche porque es la hora de, o las bebidas, o la cena para turistas".