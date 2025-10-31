Irene Montero responde con todo a Pablo Motos: "Con esto no quiero decir que Pablo Motos no sepa limpiar un baño, que lo mismo sí que sabe"

La eurodiputada Irene Montero, ministra de Igualdad entre 2020 y 2023 y actual secretaria política de Podemos, ha respondido con mucha contundencia a unas palabras que Pablo Motos, presentador de El Hormiguero, pronunció hace unas semanas.

Motos afirmó en podcast Tengo un Plan, que tiene más de 800.000 seguidores en Instagram, que "a la gente le gustan más los mansos, que son obedientes". Pero avisó de que "eso cuando la vida se pone dura no es buena idea".

"La gente que tiene un carácter fuerte, cuando tiene que dar un paso adelante y nadie lo da, son los que lo dan. Entonces son gente que a lo mejor pueden ser complicada en algunos aspectos de su vida, pero que tienen una fortaleza de la que yo he mamado", aseguró Motos.

"Hombres fuertes, tipos duros"

Tras ello, Irene Montero ha respondido rotunda en su cuenta de Instagram: "Yo no sé en qué película vive esta gente, la verdad. Bueno, gente no, hombres. Porque ellos donde dicen gente quieren decir hombres".

"Hombres fuertes, tipos duros de estos que se levantan a las seis de la mañana a hacer burpees, pero no a recoger el friegaplatos, que no saben con qué producto se limpia un baño y que tampoco saben lo que falta en la nevera", afirma Montero, que matiza: "Con esto no quiero decir que Pablo motos no sepa limpiar un baño, que lo mismo sí que sabe".

"Se creen prehistóricos cazando mamuts"

"Not all men, ya lo sabemos, no vayáis por ahí, que os veo venir. Pero vamos, que no puedo con la épica esta de la nueva masculinidad, que se creen prehistóricos cazando mamuts, pero luego ven a una mujer fuerte con carácter y ahí ya no. Esa es una loca, una histérica. Venga, tranquila, bonita que no es para tanto, es que ya no se os puede decir nada ni llamar guapas por la calle. Madre mía, de verdad", zanja Irene Montero.