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Pedro Almodóvar vs. Santiago Segura: Bob Pop sorprende a todos al elegir bando en esta guerra de taquillas
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Pedro Almodóvar vs. Santiago Segura: Bob Pop sorprende a todos al elegir bando en esta guerra de taquillas 

'Torrente Presidente' contra 'Amarga Navidad'. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
El escritor Bob Pop.GETTY

La polarización ha llegado en España hasta el punto de enfrentar a dos directores de cine —Pedro Almodóvar y Santiago Segura— que hasta donde se sabe nunca jamás han tenido piques o polémicas, simplemente dos formas distintas de ver la vida. 

Los dos son reconocidos cinéfilos —ambos contaron en La Script que suelen ir dos veces al cine por semana— pero, parece, que algunos medios de comunicación han querido hacer del estreno de sus dos películas una guerra de la izquierda contra la derecha. 

Por un lado, representando a la izquierda, estaría Pedro Almodóvar y por el otro, como representante de la derecha y la ultraderecha, Santiago Segura, creador de la saga Torrente.  

Ni Pedro ni Santiago: Isabel Coixet

Ha sido Bob Pop el que ha querido poner algo de cordura y ha elegido un bando claro: ni Pedro Almodóvar ni Santiago Segura; Isabel Coixet. "Ahora que hay que ser de Almodóvar o de Segura yo me he hecho de Coixet", le ha contado a Àngels Barceló en la SER. 

Eso sí, ha reconocido Bob Pop que ha visto Amarga Navidad y le ha gustado "a horrores" pero le ha "asustado aún más". "Obviamente no he ido a ver Torrente Presidente porque yo ya me presenté a unas primarias y para qué más", ha apostillado. 

Sobre por qué elige a Coixet, ha explicado que su última película Tres adioses "está llena de buenas personas que hacen lo que creen que tienen que hacer y como pueden". "Me encuentro con una directora que se lee tan bien cuando adapta historias ajenas que nos acaba mostrando en la pantalla una posibilidad de vida y de bondad", ha añadido. 

Para Bop Pop esa es la clave de la ficción "abrir posibilidades a la realidad", algo que está presente en el cine de Coixet: "También lo hace Amarga Navidad pero prefiero no pensarlo mucho más ni atarla a mi facilidad para traicionar". 

Torrente arrasa a todos en taquilla

A pesar de las palabras de Bop Pop, Torrente Presidente no tiene rival en la taquilla española. En su segundo fin de semana, la cinta de Santiago Segura lleva recaudados 16 millones de euros. Por las salas han pasado ya dos millones de espectadores, lo que hace de esta cinta la más taquillera de lo que va de año, según Comscore.

Por su parte, Amarga Navidad ha recaudado hasta cuando hay datos, 700.000 euros. Este es el top cinco de películas que más taquilla han hecho del 10 al 20 de marzo:

  1. Torrente Presidente.
  2. Amarga Navidad.
  3. Hoppers.
  4. Reestreno de Your Name.
  5. Cumbres borrascosas.
Álvaro Palazón
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Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

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Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

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