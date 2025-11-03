Isaías Lafuente hace este resumen lo que ha querido decir Mazón con su comparecencia 

Se acabó la vida política del hasta ahora presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. El hasta ahora dirigente de la región ha anunciado su dimisión, aunque no ha utilizado la palabra, durante una comparecencia ambigua ofrecida a primera hora de este lunes desde el Palau de la Generalitat.

Mazón, que ha agradecido el apoyo del rey Felipe VI, ha asegurado lo siguiente: "Apelo a la responsabilidad de esa mayoría parlamentaria (PP y VOX) para elegir nuevo presidente de la Generalitat. Les aseguro que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Pero ya no puedo más. (...) Ha sido un honor servir a mi tierra como presidente de la Generalitat".

Desde que se conociera este domingo que iba a hacer una comparecencia este lunes, su dimisión era la opción que más aparecía en las quinielas de políticos y analistas, especialmente tras los gritos e insultos recibidos el pasado 29 de octubre en el funeral de Estado por las 237 víctimas mortales de la DANA.

Las reacciones a su intervención no han tardado en llegar y rápidamente se han visto en redes sociales multitud de comentarios al respecto. Una de las más duras ha sido la del periodista de la Cadena SER, Isaías Lafuente, ganador del Premio Ondas Nacional de Radio a la Mejor Trayectoria.

"'La DANA causó 237 víctimas, yo soy la número 238'. Ese es, más a menos, el resumen de la comparecencia de Carlos Mazón al presentar su dimisión. Este individuo nunca estuvo a la altura de las circunstancias. Hoy, tampoco", ha afirmado el prestigioso comunicador.

Ha reconocido errores propios

Por primera vez desde ese trágico 29 de octubre, Mazón ha reconocido errores propios, entre los que ha enumerado que mantener su agenda o no pedir la emergencia nacional: "Tras estos días de recuerdo y aniversario duros, desgarradores, crispados y crueles, quiero compartir la reflexión que llevo haciendo desde la riada. Y es momento de reconocer los errores propios. Me gustaría anunciar los errores que cometí desde el primer momento: no pedí la declaración de emergencia nacional, y sobre todo, mantener la agenda de ese día".

"Yo debí haber tenido la visión política de haberme quedado. Sé que cometí errores, lo reconozco, y voy a vivir con ello toda mi vida. Pero ninguno de ellos fue por cálculo político ni por mala fe. No supimos que había muertos hasta la madrugada del día 30. No tuvimos en cuenta la magnitud de la catástrofe y de lo que ocurría en el Barranco del Poyo", ha llegado a decir.