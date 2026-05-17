Bulgaria gana Eurovisión in extremis e Israel, pese a la barbarie en Gaza, queda segundo

Finlandia era favorita, pero la que no debiera estar, casi gana. Bulgaria fue la que se hizo con el Festival de Eurovisión 2026 celebrado en Viena (Austria), sin duda el más polémico por la participación del país hebreo en el certamen, pero Israel estuvo a punto de "rizar el rizo". Dara y su tema Bangaranga eran también una de las favoritas a priori y, de hecho, había liderado casi toda la votación profesional, pero cayó fuera de los primeros puestos al comenzar el televoto. Un "divorcio" entre el criterio más objetivo a priori y el capricho del gusto musical, o lo que es peor, otras consideraciones, para que Noam Bettan y su canción Michelle casi se llevara el gato al agua, el que muchos clamaban por su ausencia. Así es la vida a veces.

Aquello de "el espectáculo debe continuar" debería tener sus excepciones, pero la mayoría de países que participaron este año en Eurovisión pensaron que habría que aplicarlo pase lo que pase, aunque eso que pasa es la barbarie y el sufrimiento en Gaza. No faltó Israel, y una vez una presencia constante como posible ganadora hasta el último momento, como tampoco las lentejuelas, espectacularidad del escenario y de algunas puestas en escena, mientras que otros participantes optaban más por la sorpresa bizarra para dar la sorpresa y encandilar a un público más destroyer. Eso sí, siempre presentes las baladas, algún tema rock y disco, pero sobre todo el pop.

A las 21.00 horas arrancaba la 70ª edición del Festival de Eurovisión desde Viena, marcada por la polémica de la participación de Israel, en plena guerra y genocidio en Gaza. Los únicos países que respondieron de verdad al dilema ético y moral fueron España, Irlanda, Islandia, Eslovenia y Países Bajos, que decidieron no participar.

RTVE española se sumó a la solidaridad con el pueblo gazatí y, obviamente, no retransmitió la gala, que en España solo se ha podido ver a través del canal oficial eurovisivo en YouTube. Finlandia, Bulgaria y Australia parecían las mejor posicionadas, pero solo la segunda estuvo con opcione todo el tiempo. La expectación también estaba en si iba a haber alguna manifestación o abucheo posterior en la actuación de Israel, pero apenas hubo reacciones.

La gala "eterna" habitual y la otra "presencia" de España

Tras las actuaciones de los 25 países participantes más el habitual espectáculo de entretiempos que eterniza aún más la gala, con Verka Serduchka o Lordi cantando temas míticos del festival o la actuación del DJ Parov Stelar, llegaba como estaba previsto el momento decisivo más allá de las 12 de la noche, unas votaciones que muchos siguen con más interés que la parte musical y que, una vez más, tuvo una emoción que iba más allá de la victoria, era otra sensación más dura para muchos.

Finalmente, 516 puntos, 204 de ellos del jurado profesional y 312 del televoto, dieron la victoria a Bulgaria. Israel quedaba en segundo lugar con un total de 343 puntos, 123 del jurado profesional y 220 del televoto. Rumanía, con un total de 296 puntos, lograba el tercer puesto, mientras que Australia quedaba cuarta, con 287, seguidos a poca distancia por Italia y Finlandia.

Por cierto, España podía votar a pesar de no participar en el concurso, eso sí, en la categoría de 'Resto del mundo', al volver a permitir el certamen el voto del público que residiera fuera de los países participantes. El peso del televoto era de un 50,6% frente al del jurado profesional, que se reducía a un 49,4%. Otra novedad es que volvía el voto desde el primer intérprete, sin necesidad de esperar a que acabaran todos.

El DJ austriaco Parov Stelar durante el intermedio de la gran final del 70º Festival de la Canción de Eurovisión en Viena. EFE

Eurovisión fue un fantasma televisivo, pero muy presente

A pesar de que España no participara por primera vez en Eurovisión (recordemos que además es uno de los cinco países fundadores del certamen), las redes sociales estuvieron tan activas como siempre. El festival monopolizó tendencias globales con millones de comentarios, memes y vídeos virales.

Pero también lo estuvo en RTVE, con el mensaje que el telediario de TVE emitió, y con La casa de la música, el programa que La 1 emitió en lugar de Eurovisión, que se llenó de proclamas a favor de la paz, como las de Ana Belén y Manuel Carrasco.

Israel lanzó una ofensiva sobre Gaza tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, a la que formalmente puso fin el 10 de octubre de 2025 tras pactar un alto el fuego con el partido-milicia palestino. En ese tiempo, mató al menos a 72.740 personas, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, según el Ministerio de Sanidad gazatí. Hay 172.555 heridos. Naciones Unidas reconoce que la cifra de víctimas mortales puede ascender a 100.000 por el elevado número de desaparecidos entre las ruinas. Desde la firma del armisticio, al menos 738 personas palestinas han muerto en Gaza, afirma la ONU. También cifra en 1071 el número de palestinos muertos por fuerzas de seguridad israelíes y colonos en Cisjordania desde el 7-O, incluidos 233 niños.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de Naciones Unidas confirmó en septiembre de 2025 que estas matanzas constituyen un caso de "genocidio" por parte de Israel. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Tel Aviv que tome "todas las medidas" posibles para "prevenir” un genocidio mayor. Sudáfrica ha denunciado al país ante La Haya por este presunto delito.

En noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional ordenó el arresto de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.