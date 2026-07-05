Jaime de los Santos dice que la autodeterminación de género es "ficción" y Víctor Gutiérrez sentencia: "Para ellos estamos enfermos"

Jaime de los Santos, responsable de las políticas LGTBIQ+ en el Partido Popular, ha vuelto a suscitar miles de reacciones por sus palabras sobre la Ley Trans en una entrevista concedida al diario El País, en la que afirma que Feijóo reformará esta ley si llega al Gobierno en las próximas elecciones generales.

Para De los Santos, la autodeterminación de género "es una ficción": "Si usted quiere pasar por un registro civil a registrar cualquier otra cuestión, tiene que llevarla documentada, ¿a excepción de mi género?. Pero, de verdad, ¿a quién están pretendiendo tomar el pelo?".

Por eso afirma que con el PP la Ley Trans protegerá a las personas trans "de principio a fin durante toda una transición, que es en sí misma profundamente trascendente y en muchos casos traumática" y que exigirá demostrar "una disforia de género".

"Como poco, una documentación dada por especialistas que evite el fraude de ley, una documentación sobre si hay o no disforia de género, un informe psicosocial con el que a estas personas se les den todas las garantías", sentencia.

Las réplicas han llegado por sí solas y una de las más sonadas es la del waterpolista y secretario LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, que ha sentenciado de forma atronadora, pues las palabras del diputado popular coincidían con el día de la manifestación del Orgullo.

"El mismo día de la manifestación del Orgullo, el portavoz del PP pide que se vuelva a patologizar a las personas trans. Para PP y Vox las personas LGTBI estamos enfermas. Es especialmente repugnante esto de alguien del colectivo. Nos tendréis enfrente", afirma Gutiérrez en un tuit de respuesta en la red social X.

Otras respuestas han arrasado, como la de Carla Antonelli, de Más Madrid, que ha sido demoledora: "Tú sí que eres una ficción, pedazo de escoria, llegaste a mantel servido de los derechos que otros dieron hasta la vida para conseguirlos, y vienes a mearte encima de ellos y de su memoria. Eso sí, como te hagan el examen psicosocial a ti, no pasas ni el teórico".

De los Santos viene de suscitar críticas días atrás por lo que afirmó durante su intervención parlamentaria en el debate para reformar el Código Penal para penalizar las llamadas terapias de conversión, que tenían el objetivo de eliminar o negar la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género.

"Soy del PP, soy maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas y lo que han hecho por mí hombres y mujeres de toda condición y, sobre todo, lo que han hecho mi padre y mi madre, católicos de derechas, que han puesto por delante de cualquier otra cuestión el amor, el amor que es lo que construye futuro. Búsquenlo que merece la pena", expresó el diputado popular.

Poco después, su partido —él incluido— se abstuvo en la votación.