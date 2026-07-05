Juanma Moreno toma posesión como presidente y defiende su pacto con Vox: "Los acuerdos son la esencia del diálogo"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, saluda al que será su vicepresidente, Manuel Gavira (Vox).

El recién investido presidente de la Junta de Andalucía de la XIII legislatura, Juanma Moreno, ha tomado posesión este domingo en Sevilla en un acto en los jardines del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia andaluza, al que han asistido rostros conocidos como el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

También han estado presentes la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y la exministra Fátima Báñez, y el exministro Juan Ignacio Zoido, así como la expresidenta de la Junta, Susana Díaz. Del Gobierno, han asistido la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez y el subdelegado del Gobierno de Málaga, Javier Salas.

En declaraciones a Canal Sur, Rajoy ha destacado que Moreno es un "referente de sensatez" en un ambiente político marcado por la crispación. El expresidente del Gobierno de España ha explicado que "Andalucía está entre las primeras comunidades porque se están haciendo bien las cosas".

Los acuerdos, "la esencia del diálogo"

Después de jurar su cargo, antes de las 10.00 horas de este domingo, Juanma Moreno ha ofrecido un discurso en el que ha dejado un mensaje al Gobierno y también ha defendido su acuerdo con Vox para formalizar su investidura.

Durante su intervención, el presidente andaluz ha reclamado al Ejecutivo central su implicación "con una financiación suficiente" y también ha justificado que "la vía andaluza de serenidad y diálogo sigue vigente".

Juanma Moreno ha destacado que asume "por tercera vez con enorme gratitud y sentido de la responsabilidad el mandato de los ciudadanos de ser el presidente de todos los andaluces".

"Voy a ser fiel a mí mismo y al modelo que ha hecho de Andalucía en estos años una comunidad más próspera, un referente de estabilidad, seguridad y también de entendimiento. Los valores no cambian", ha expuesto, antes de añadir que "se abre ante nosotros es una hermosa oportunidad para demostrarlo".

"Los acuerdos son parte esencial de la democracia y significan implicación, compromiso, responsabilidad y cesión, a veces no le gustan al 100% ni siquiera a las propias partes que lo firman porque tienen que dejar parte de sus objetivos en el camino y pueden generar también rechazo e incluso contrariedad", ha expuesto.

Moreno ha defendido que, "frente a un entorno de inestabilidad", Andalucía tiene la responsabilidad de unir y hacer que se entiendan "personas diferentes" en un proyecto compartido que encuentre lo que une y no lo que separa.

"Decía el poeta granadino Rafael Guillén que la vida no hay que medirla solo por su longitud sino también por su amplitud", ha explicado Moreno, para quien es igual de importante llegar lejos como marcar un camino amplio donde quepan "muchos". "Cuanto más, mejor. Y si cabemos todos, todavía mejor", ha añadido.