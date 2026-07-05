La reacción de un hombre sobre si prefiere que sus impuestos financien la sanidad pública o privada recibe un aplauso unánime

WokeUp sale a la calle y pregunta a un hombre sobre la sanidad en España.

Uno de los grandes dramas en España es la situación de la sanidad pública. Hace tan solo unos meses, miles de personas salieron a las calles de Madrid bajo el lema "Salvar la sanidad pública madrileña, por la salud de todas y todos", con el objetivo de pedir medidas para "frenar la privatización y recuperar lo privatizado".

Centros de salud y hospitales saturados, citas tardías y condiciones laborales insuficientes para los trabajadores sanitarios, mezcladas con una cantidad de horas en la jornada laboral inmensa. El economista Niño Becerra comentó el pasado mes de junio que, a medida que los recortes en la sanidad pública universal aumenten, la esperanza de vida descenderá.

En Woke Up salieron a la calle y le preguntaron a un ciudadano que pasaba por allí si prefería que el dinero que paga de impuestos financiase la sanidad pública o la privada, y su reacción ha causado un aplauso unánime de cientos de usuarios. En TikTok han rescatado la entrevista de hace un tiempo y muchos agradecen la respuesta del hombre.

"No pretenden ganar dinero con el enfermo"

El gesto del principio de aquel hombre dijo más que cualquiera de sus palabras. Su reacción, con un pequeño suspiro, dejaba de forma cristalina que la respuesta era clara: "La sanidad pública, por favor, porque no pretenden ganar dinero con el enfermo, solo tienen una misión social".

Sobre por qué es tan importante tanto para su familia como para él que exista una sanidad pública gratuita y universal, es tajante: "Porque la podrían disfrutar prácticamente todos los habitantes de este país, independientemente de su nivel económico".

Por otro lado, también ha dado su opinión sobre que cada vez haya más fondos públicos destinados a la financiación de la sanidad privada: "Negocios no confesables, probablemente la sanidad constituye uno de los aspectos más necesarios de la vida de cualquier persona, independiente de su nivel económico".

Y, por lo tanto, según sentencia el hombre, "debería ser accesible a todos".