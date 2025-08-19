Javier Aroca destroza a Feijóo por su última idea: "Proponga usted cosas que tengan algún sentido"

El tertuliano Javier Aroca cargó este lunes en una de sus intervenciones en Malas lenguas contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de que volviera a insistir en que el Gobierno despliegue el Ejército para luchar contra la oleada de incendios que afecta a Castilla y León, Galicia y Extremadura.

"Quería decir dos cosas, la primera es que un pacto de Estado podría consistir entre otras casos en el compromiso del PSOE y, fundamentalmente, del PP de no introducir en sus gobiernos ningún negacionista y mucho menos de consejero de gestión forestal y mundo rural, como hizo la presidenta de Extremadura, a un consejero de Vox. Eso sería un buen camino", comenzó diciendo.

Aroca, sobre el segundo punto, aseguró que le da la impresión de que "el PP tiene soluciones peregrinas, imaginarias y con un cierto populismo".

"Que intervenga el Ejército, como si la UME no lo fuera. Me manda un correo un amigo, que es oficial de alta graduación de las Fuerzas Armadas y me dice, 'cómo quiere Feijóo que intervengamos, con cañones, con tanques, barcos, casas... los soldados no estamos formados para apagar fuegos, somos militares'", relató, mientras leía ese mensaje de su móvil.

Tras esto, Aroca afirmó que "probablemente al señor Feijóo le hace falta un poco de cultura política gubernamental para saber qué hace cada uno" y puso un ejemplo aprovechando su petición.

"Lo mismo que podía haber dicho dentro de las cosas peregrinas que fueran los inspectores de Hacienda, lo digo por llamar al Gobierno, o los enfermeros del servicio público de Andalucía. Por favor, proponga usted cosas que tengan algún sentido", finalizó el tertuliano.