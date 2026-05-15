Ferreras remata la polémica de la transparencia de Ayuso en México dando la vuelta a la tortilla

Antonio García Ferreras ha hecho una cobertura informativa y de análisis en Al Rojo Vivo del polémico viaje de Isabel Díaz Ayuso a México, del que se habla desde hace varios días por su discurso ensalzando la figura de Hernán Cortés, lo que ha generado el enfado de numerosos ciudadanos mexicanos y de la presidenta Claudia Sheinbaum y sus partidarios.

Desde que interviniera en el encuentro titulado Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés, sus críticas a la presidenta mexicana y sus ataques al Ejecutivo central español, todo ha girado en torno a ella. Ayuso canceló la tercera parte de su viaje alegando que Sheinbaum había amenazado a los organizadores de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, a los que iba a acudir.

Ferreras ha hecho hincapié en lo que considera una falta de transparencia en la agenda pública de Ayuso. "Si ella ha dicho que ha tenido que suspender su agenda por unos problemas de seguridad... ¡Que nos diga cuáles! Y que nos diga a quién llamó su equipo del gobierno de España porque, según ellos, les dejaron tirados", ha analizado el presentador de televisión.

"NO presumas"

"Y por cierto, si suspendió la agenda, ¿dónde estuvo esos tres días?", se ha preguntado Ferreras. Para él, la solución habría sido mucho más sencilla si se hubiera explicado desde el principio: "Pues mira, estuvimos aquí, tumbados tomando mojitos o margaritas o tequilas, o en la Riviera Maya. O no, trabajando y con reuniones de trabajo".

Ha rematado con una advertencia directa a la presidenta madrileña: "No vale escudarse en la falta de transparencia del Gobierno central para no ofrecer tú transparencia en el gobierno de la comunidad autónoma. Entonces, NO presumas".

También ha dado su perspectiva el periodista Gabi Sanz, que cree que el Gobierno madrileño está obligado a detallar exactamente cuál fue la agenda de Ayuso. "Creo que crea dudas que no se diga exactamente qué hizo. No es cierto que en las agendas de un presidente del gobierno no estén controladas, están absolutamente controladas. Se sabe perfectamente dónde esá", ha defendido.