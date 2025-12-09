Javier Fesser responde a Ayuso de una forma clara como nadie: las ovaciones se escuchan en toda España

El director de cine Javier Fesser, ganador de multitud de Premios Goya por trabajos como Camino o Campeones, ha respondido con toda claridad a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por unas polémicas declaraciones sobre la banda terrorista ETA que hizo hace unos días.

"ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra mientras sostiene a Pedro Sánchez. Que me digan que es mentira", aseguró la dirigente del PP.

"Es mentira, señora Ayuso", zanja Fesser en un vídeo subido a su cuenta de Instagram, donde tiene 79.000 seguidores y donde lleva acumulados más de 37.300 'me gusta' y 4.266 respuestas.

"Es completamente falso. ETA anunció el cese definitivo de la violencia en 2011 y su disolución total e irrevocable en 2018. Esto fue un logro del que todos los españoles, excepto usted, estamos tremendamente orgullosos", asegura el cineasta.

"El único objetivo, crear confusión y meter miedo"

"Lo que dice usted es mentira, dice algo que no es verdad, a sabiendas de que no lo es, con el único objetivo de crear confusión, de meter miedo, de desinformar y de separarnos a los españoles. España y los españoles, señora Ayuso, le importamos muy poco o nada. Que me digan que esto es mentira", insiste Fesser.

No es la primera vez que el director de cine se pronuncia con repercusión sobre un tema de actualidad. También lo hizo hace unas semanas sobre la condena al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortíz.

Su opinión como "persona de izquierdas"

"Quiero preguntarles a las personas de derechas si de verdad consideran un triunfo para España que haya sido condenado en nuestro país un hombre por un delito que no ha cometido. Dos años de inhabilitación. Ni una sola prueba contra él", dijo Fesser.

"Quiero preguntarles también si de verdad se sienten próximas a un ciudadano que se ha lucrado obscenamente cobrando comisiones desmesuradas durante la pandemia y que, luego, además, ha falsificado facturas para no pagar los impuestos que la mayoría de los españoles sí pagamos religiosamente", señaló.

El director de cine dio, además, su opinión como "persona de izquierdas": "Jamás celebraría que persona alguna, aún en las antípodas de mi pensamiento, sufriera ningún tipo de injusticia ni tuviera que pagar por algo que no ha hecho. Porque sé que sería nefasto para nuestra convivencia y para la libertad presente y futura de todos nosotros".

Otegi lo califica de "disparate"

El que también ha respondido a Ayuso ha sido el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, quien ha calificado de "disparate" las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y ha respondido que su partido "no asalta nada" y está en las instituciones "con los votos de la gente".

En una entrevista en el programa 'La cafetera' de Radiocable, Otegi ha afirmado que la presidenta y su entorno "no sabe hacer política sin ETA". "Le tengo que dar un disgusto, ETA desapareció hace ya mucho tiempo", ha ironizado.