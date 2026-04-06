En el extranjero proclaman este sitio de España como "el lugar más bello del mundo": dicen que aún es "relativamente desconocido"

La popular Time Out, revista y marca global de origen británico, ha proclamado a los Picos de Europa como el "lugar más bello del mundo" al situarlo en primera posición en un ranking de 51 sitios de ensueño de todo el mundo.

La publicación subraya que esa lista "es totalmente subjetiva y de ninguna manera exhaustiva", pero garantiza que está basada en "la experiencia real": "Cada playa, lago, ciudad y valle de esta lista ha sido visitado y evaluado por nuestra red de escritores de viajes trotamundos".

"Los Picos de Europa, en el norte de España, son una de las sierras más compactas del mundo, alcanzando la impresionante altura de 2.650 metros a tan solo 20 kilómetros de la costa", explica Time Out, que define el lugar como "una maravilla geográfica, sin duda, pero que también ofrece paisajes de extraordinaria belleza".

Unas vistas muy diferentes

"Las montañas de los Picos se alzan abruptamente desde el mar, lo que significa que las vistas no solo incluyen profundos desfiladeros y picos peligrosos, sino también brillantes franjas de playa y el tempestuoso mar Cantábrico", señala antes de destacar sobre el resto "el solitario Naranjo de Bulnes, los antiguos pueblos de montaña de Sotres y Caín, los resplandecientes lagos glaciares de Covadonga y el santuario y lugar de peregrinación homónimo, excavado en un acantilado y que se asienta sobre una cascada".

"La Ruta del Cares es una de las rutas de senderismo más famosas de España, pero no dejes que su popularidad te desanime. Este sendero de 23 kilómetros, ida y vuelta, recorre un cañón pasando por picos y cascadas, con caminos excavados en la pared del acantilado", añade.

El artículo de Time Out ha llegado a otros medios extranjeros, como Euronews, que destaca que "este espectacular parque de montaña en el norte de España encabeza la lista de los lugares más bellos del mundo según Time Out".

"Paraíso para la aventura al aire libre"

Destaca que "aún relativamente desconocido" y afirma que se trata de "un paraíso para la aventura al aire libre": "Enclavado entre la costa norte de España y su agreste interior, el Parque Nacional de los Picos de Europa acaba de ser nombrado el lugar más bello del mundo por la revista Time Out".

"El parque, que se extiende por Asturias, Cantabria y Castilla y León, se caracteriza por sus escarpados picos calizos, profundos desfiladeros y lagos alpinos. Esculpida por los ríos y dividida en tres macizos distintos, ofrece un paisaje que se siente a la vez vasto y sorprendentemente accesible", dice Euronews.

Ese medio subraya que "no es necesario explorar todo el parque a pie" porque "el teleférico de Fuente Dé eleva a los visitantes más de 750 metros en tan solo unos minutos, ofreciendo vistas panorámicas de los picos circundantes sin necesidad de una larga caminata".

La importancia de la gastronomía

"En las zonas de menor altitud, pueblos tradicionales como Potes sirven de base para explorar la región. Sus calles estrechas, casas de piedra y pequeños restaurantes locales ofrecen una visión de la vida cotidiana", destaca antes de subrayar que "la gastronomía también forma parte de la experiencia" y que "la zona es conocida por sus contundentes platos de montaña y quesos fuertes como el Cabrales".