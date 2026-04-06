"Completamente desquiciado": piden inhabilitar a Trump tras sus insultos a Irán

Manifestantes en una protesta contra Donald Trump bajo el lema "No Kings" (No a los reyes) en la Casa del Estado de Vermont, en Montpelier (EEUU), el 28 de marzo de 2026.

Los desvaríos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, son un clásico. Ya nos acostumbró a ellos en su primer mandato y los ha redoblado en el segundo, en apenas 15 meses. No necesita ni ruedas de prensa ni discursos oficiales, es tomar el teléfono al levantarse y empezar a disparar. Sin embargo, lo de este domingo se lleva la palma.

El republicano, en el contexto de su guerra contra Irán, publicó en su red social, Truth Social: "El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!!!". "Abrid el puto estrecho, malditos locos, o viviréis en el infierno. ¡YA LO VERÉIS! Alabado sea Alá", añadió. "Presidente DONALD J. TRUMP", su firma de siempre. Anoche mismo, no obstante, amplió en un día el ultimátum al régimen de los ayatolás e incluso expresó que hoy lunes podría llegarse a un acuerdo de alto el fuego con él.

Ahora no vamos a los plazos que tienen al mundo con el corazón encogido, sino con las palabras. Unos términos que no se esperan en el líder del país más poderoso del planeta. Eso ha llevado al senador Chris Murphy, demócrata de Connecticut, a instar al gabinete norteamericano a considerar la aplicación de la 25ª Enmienda constitucional, que le permite destituir al presidente de su cargo bajo ciertas condiciones de incapacidad. ¿Su justificación? Que Trump está "completamente desquiciado".

"Si yo formara parte del gabinete de Trump, pasaría la Semana Santa llamando a abogados constitucionalistas para hablar sobre la Enmienda 25", escribió el liberal. "Ya ha matado a miles de personas. Va a matar a miles más", añadió.

Es probable que la cifra de "miles" se refiera a los civiles de todo Oriente Medio atrapados en el fuego cruzado de la guerra, así como al propio personal militar iraní. La organización de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, ha informado de que al menos 3.531 personas han muerto en su país, de las que 1.607 eran civiles. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha declarado, además, que al menos 1.900 personas han muerto y 20.000 han resultado heridas en los ataques hasta el momento, según Reuters.

Esto se suma a los 13 miembros de las fuerzas armadas estadounidenses que han fallecido durante la guerra, confirmados por el Pentágono.

El senador Chris Murphy, demócrata por Connecticut, en el programa “Meet the Press” en Washington, el 20 de marzo de 2022. William B. Plowman / NBC Newswire / NBCUniversal via Getty Images

¿Qué es la 25ª Enmienda?

La gran pregunta es qué es la 25ª Enmienda y para qué sirve. Fue redactada por el Congreso norteamericano tras el asesinato del presidente demócrata John F. Kennedy, en 1963, y ratificada por 38 estados en 1967. Su objetivo era prepararse para emergencias médicas e incapacidades que pudieran impedir que un mandatario desempeñara sus funciones habituales si no estaba en condiciones para ello.

La primera sección de la enmienda establece: "En caso de destitución del presidente, o de su fallecimiento o renuncia, el vicepresidente asumirá la Presidencia".

La sección cuatro establece que el número dos de un Gobierno (en este caso J.D. Vance) puede convertirse en presidente siempre que, junto con la mayoría del gabinete, considere que el presidente "no está en condiciones de ejercer las facultades y cumplir con los deberes de su cargo".

La 25ª Enmienda es considerada por muchos como una medida de último recurso, que hay que usar con enorme precaución, por eso llama la atención la firmeza con la que lo ha pedido Murphy. A su entender, alguien que tuitea de esa manera directamente no está en sus cabales.

Trump y su predecesor, el demócrata Joe Biden, se han enfrentado con frecuencia a peticiones para que sus gabinetes invoquen ese articulado, debido a la preocupación por su aptitud física y mental para ejercer la presidencia dada su avanzada edad. Ambos establecieron nuevos récords como la persona de mayor edad elegida presidente cada vez que ganaron las elecciones, y Trump está a apenas dos meses de cumplir 80 años, un hecho del que siempre se desmarcaba porque su oponente era aún más veterano. Biden tenía 82 años cuando dejó el cargo en 2025, de hecho.

Sin embargo, dada la asertividad creciente de Trump, sus cambios de opinión y su aparente incapacidad para controlarse con los mínimos estándares diplomáticos, además de signos de cansancio y unas extrañas manchas en sus manos, se ha generado ahora un debate público sobre la estabilidad física y mental del magnate, algo que hasta ahora no había pasado.

Los demócratas recurren ahora a una herramienta que, en realidad, ya han pedido que se aplique antes; por ejemplo, acudieron a la sección cuatro de la 25ª Enmienda en varias ocasiones desde el primer mandato de Trump en la Casa Blanca, incluso después de los disturbios en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021. En agosto, la representante Maxine Waters pidió que se aplicara la 25ª Enmienda contra Trump después de que este destituyera a Lisa Cook de la junta de la Reserva Federal, argumentando que amenazaba con desestabilizar la economía estadounidense, recuerda Newsweek.

No sólo los demócratas

John Harwood, excorresponsal de la Casa Blanca para CNN, ha escrito en las últimas horas que "la 25ª Enmienda fue redactada precisamente para esta situación". "Trump no puede pensar con claridad. No puede desempeñarse eficazmente como presidente. Desafortunadamente, los líderes del Partido Republicano son personas débiles y sin escrúpulos, que ni siquiera están dispuestas a intentar actuar con honor", escribió Harwood, recibiendo numerosas críticas en las respuestas a su publicación, ya que la gente planteó preocupaciones sobre la salud de Biden.

Adam Cochran, profesor del Mesa State College en Colorado, escribió también que iría "un paso más allá" y argumentaría que "no invocar la 25ª Enmienda en este momento es una violación de sus propios juramentos a este país". "Esto debe considerarse una negligencia criminal, y deben ser considerados plenamente responsables de la muerte y la destrucción que de ello se deriven", añadió.

Patrick Henningsen, fundador del medio 21st Century Wire, ha enfatizado que Trump publicó un "discurso satánico en Pascua" y calificó la publicación de "abominación" y "una vergüenza para su cargo y para el país".

"Por el bien de la nación y la seguridad del mundo, este presidente inepto debe ser destituido cuanto antes", escribió. "Si a alguien en Washington le queda algo de integridad, estaría buscando la manera de destituir a este individuo despreciable y a su gabinete psicótico antes de que nos arrastren a todos a la Tercera Guerra Mundial. Su lealtad debería ser al país, no a la estrella de telerrealidad psicópata octogenaria que se hace pasar por presidente de los EEUU…".

Ilustración con un mapa del estrecho de Ormuz y una lupa. Dado Ruvic / Illustration / REUTERS

El contexto

El 28 de febrero pasado, Estados Unidos e Israel atacaron objetivos militares clave en Irán y asesinaron al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y a otros líderes gubernamentales. Irán respondió lanzando misiles y drones contra Israel y varios estados árabes del Golfo que albergan fuerzas armadas estadounidenses.

El estrecho de Ormuz, un estrecho canal que conecta el golfo Pérsico con las rutas marítimas mundiales, es uno de los puntos de estrangulamiento más críticos del mundo para el suministro de energía. Aproximadamente una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo pasan por este estrecho, y cualquier interrupción prolongada podría tener graves consecuencias para los mercados globales.

A pesar de la advertencia de Trump, el estrecho no ha estado completamente cerrado al tráfico marítimo internacional. Buques de diversos países, incluidos China y algunas naciones europeas, han seguido transitando por la vía marítima, a menudo bajo estrictas medidas de seguridad o con la coordinación de las armadas regionales.

Funcionarios iraníes han declarado que el paso permanece abierto a lo que describen como el "mundo", reservándose el derecho de restringir el acceso a quienes consideran enemigos, creando así un sistema fragmentado en el que el paso es irregular en lugar de estar completamente bloqueado.

El propio Trump ha llegado a decir a su equipo que no le importaría tener un alto el fuego sin que se produzca la apertura total del estrecho, que entiende que se podría negociar en una fase posterior de los contactos, pero luego se ha vuelto a desdecir de estas palabras y ha vuelto a poner Ormuz en el centro de sus exigencias. Recordemos: el estrecho estaba abierto antes de esta guerra, por lo que clama por algo que ya tenía hace seis semanas.

El lenguaje de Trump de ayer ha provocado una fuerte reprimenda de los funcionarios iraníes. En un comunicado publicado por la Embajada de Irán en Tailandia, la misión criticó el tono de las declaraciones del presidente, afirmando: "Entendemos que son un imperio sanguinario en decadencia, pero no tienen por qué demostrar su inferioridad con este lenguaje. Alá es mucho más grande y abarcador como para que su boca impura lo use para sus palabras. Vayan a arruinar más empresas y no vuelvan jamás a la política internacional".