Preguntan a Serrat por la Guerra Civil y todo lo que dice es para escucharlo detenidamente

El cantautor catalán Joan Manuel Serrat ha sido entrevistado por el periodista argentino Felipe Pigna durante su visita al país sudamericano para recibir un doctorado honoris causa en Mendoza.

En la conversación, Serrat ha sido preguntado por la Guerra Civil, ya que se cumplen este año el 90 aniversario del golpe de estado, y ha hablado abiertamente de ese levantamiento militar.

"Fue realmente un despropósito. Fue el triunfo de la mentira sobre la razón y fue un invento absoluto de las fuerzas reaccionarias para arrebatarle el poder al pueblo, que había elegido a sus representantes. Fue un golpe de estado tremendo, ilegal e ilegítimo, que le quito el poder al pueblo para dárselo a los militares y a un hombre, que fue un dictador y un tirano", ha asegurado.

Serrat ha señalado que tras la Guerra Civil dejó a "mucha gente valiosa esparcida por el mundo", algo que también ocurrió con la dictadura argentina y que aprovechó para destacar y comentar.

"Aquí también los militares esparcieron a lo mejor de cada casa por el mundo. La pérdida humana fue muy importante, no solo en muertos y desaparecidos, también en ciudadanos irrecuperables y recuperados que serían y hubieran sido en estos 50 años un gran poder y valor para esta nación. Ahí en España nos pasó lo mismo", ha sentenciado.

"La cultura no es el gran enemigo, es el gran poder"

Serrat ha comentado que con Franco "nos vaciaron de maestros, médicos y de gente que tenía interés en la lectura". Entonces, ha puesto en valor la importancia que tiene dominar la cultura.

"La cultura no es el gran enemigo, es el gran poder. Cuando la tuvieron los monasterios así la ejercieron, cuando pasó a las monarquías y feudales también, otra cosa es que ellos fueron incultos, pero sabían del poder de la cultura. Era un gran poder y el conocimiento es un gran poder, porque dentro del conocimiento está la cultura, pero no de la cultura está el conocimiento", ha resumido.

Por ello, ha recordado que mataron a Federico García Lorca y Miguel Hernández y obligaron que figuras como Rafael Alberti.

¿Cómo le afectó a su familia?

Durante la conversación, Serrat también narró cómo le afectó a su familia la Guerra Civil y la dictadura. "Mi familia, por resumirlo, fue perdedora", ha apuntado.

Entonces, el cantautor ha relatado todas las pérdidas que sufrieron: "Fuimos perdedores físicamente en cuanto a mis abuelos y mis tíos por parte de mi madre. Hubo muchos asesinados en las tapias de los cementerios y dejaron a una madre huérfana con una herida que jamás en la vida pudo superar".

"Vivía con ella, pero no puedes superar el asesinato de tu madre, padre y hermanos porque pensaban de otra forma. Nunca tomaron armas para agredir a alguien, solo fueron represaliados por pensar diferente. Es la gran tragedia de lo ocurre en cualquier guerra en cualquier sitio", ha señalado.

Sobre la familia de su padre, también ha dejado claro que no le fue mejor, pero tampoco peor". "Fue combatiente en el frente, cayó en los campos de concentración, donde estuvo varios años con dos hermanos suyos con los que coincidió, pero las víctimas fueron en combate y no en asesinatos", ha indicado.

Además, ha dejado una última reflexión sobre lo que supuso estar en el bando perdedor: "Teníamos que soportar una conducta que no fuera sospechosa. Entonces llevaba eso a una sociedad del miedo constante a la denuncia, al otro y con las dificultades para encontrar trabajo".