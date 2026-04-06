Giro en el tiempo esta semana: la Aemet advierte de la llegada de una borrasca que afectará a estas zonas

Tras una Semana Santa de cielos despejados y altas temperaturas en buena parte de España, la Aemet advierte de la llegada de una borrasca que con la que volverán las precipitaciones.

Si ya habías guardado el paraguas con la idea de que el buen tiempo había venido para quedarse, es momento de que lo vuelvas a sacar. Aunque este Lunes de Pascua aún se mantendrá el sol, a partir del martes una borrasca cruzará la península que afectará sobre todo a la mitad occidental.

El frente atlántico entrará por Galicia a últimas horas de hoy o a primeras del martes, y se irá extendiendo por Castilla y León, Extremadura y Andalucía occidental. En algunos de estos puntos las lluvias podrían ser intensas, aunque no se esperan episodios preocupantes en este sentido.

Las precipitaciones se registrarán especialmente entre el martes y el jueves, aunque de cara al fin de semana podrían quedar lluvias en el extremo norte.

La Aemet también advierte sobre el polvo en suspensión. La borrasca arrastrará calima allá donde se produzcan las precipitaciones. Es decir, en ciertas zonas la lluvia será de barro.

En cuanto a las temperaturas, los primeros días de la semana seguirán siendo más cálidas de lo habitual para la época, mientras que se espera un descenso térmico sobre todo en los puntos más afectados por la borrasca.

Durante este episodio el viento será intenso en la campiña gaditana, donde hay aviso amarillo este lunes por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

Hay que aclarar que en esta ocasión no se trata de una borrasca de alto impacto, como lo fue Therese, que supuso un récord en lo que a estos episodios se refiere. Por lo tanto, el fenómeno no durará más que un par de días.

La primavera será más cálida de lo habitual

Ya lo has podido notar en las últimas jornadas: las temperaturas han subido y casi parecen más propias del final de la primavera que de comienzos de abril.

En sus previsiones estacionales, la Aemet ya pronosticó que la primavera sería más calurosa de lo habitual. Al menos en estas primeras semanas la tendencia se ha cumplido.

No está claro si las precipitaciones serán superiores o inferiores a lo que es normal para la época del año. El porcentaje es similar en cualquier escenario: que sea más seco, que sea más lluvioso o que sea lo habitual.