Javier Ruiz desmonta con dos datos a los nostálgicos del Franquismo: "Economía contra la nostalgia"

Javier Ruiz, presentador de Mañaneros 360 en TVE, ha dado dos datos para desmontar a todos aquellos que últimamente defienden que en la España de Franco se vivía mejor que ahora.

Esa impresión de que regresa la nostalgia por la dictadura se fundamenta en los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que refleja que el 19% de los jóvenes piensa que el franquismo fue una etapa "buena" y un 21,3% de los españoles la tachan de "buena" o "muy buena".

Ruiz ha admitido que su opinión es que España tuvo una Transición "imperfecta", pero ha dado dos datos para defender que este país es mucho mejor que el de la dictadura.

"Vean y comparen"

"Ante los nostálgicos, me gustaría recordar sólo dos números. 1974, cuando muere Franco, en España había 50 televisiones por cada 1.000 habitantes. Este era el nivel de riqueza de este país. Había 70 teléfonos por cada 1.000 habitantes. Vean y comparen", ha avisado Ruiz.

"Economía contra la nostalgia. Aquella era la España que teníamos y esta es la que tenemos. ¿Hay cosas imperfectas? Seguro. Y hay que felicitarnos por lo que hemos hecho, también", ha insistido.

Otro de los rostros conocidos que ha alertado de los peligros de romantizar el franquismo ha sido el actor Carlos Iglesias, quien ha afirmado en una entrevista a El Confidencial que 50 años después de la muerte del dictador tiene miedo "de lo que puede pensar la juventud" y "de esta extrema derecha que tenemos".

"También es cierto que tenemos una derecha civilizada que debería dar un poco la cara y decir, vamos a ver, vamos a dejarnos de gilipolleces. Pero están ahí con un miedo ancestral. Y en esas estamos. No estoy muy feliz realmente. Estoy feliz porque hayan pasado 50 años, pero me hubiera gustado que estuvieran superadas muchas cosas que no están superadas", ha señalado Iglesias.