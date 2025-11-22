Jesús Calleja va camino de un pueblo de Teruel y lo que le pasa es la perfecta definición de la España vaciada

El aventurero y presentador de televisión Jesús Calleja ha denunciado a través de sus redes sociales lo que le ha pasado al querer llegar a un pueblo de Teruel. Su mensaje y su historia es la representación más clara de lo que tienen que vivir los habitantes de las zonas más despobladas de toda España, esa conocida como España vaciada.

Calleja, que ha tenido que ir en coche junto a sus acompañantes por una pista forestal, ha grabado a varios venados primero al lado del camino de piedras y, después, cruzando el camino mientras circulaban.

"Son corzos, pero ¿cómo nos han metido por aquí? Estoy alucinando, esto que acabáis de ver es que estamos en una pista con corzos. Vamos por una carretera de la Comunidad Valenciana hacia un pueblo y me ha sacado la carretera por aquí", ha comenzado diciendo mientras se grababa tras grabar a los corzos.

"Es decir, carretera cortada y no hay otra posibilidad que esta, hay una señal que te indica que te metas por esta pista. Llevamos unos cuantos kilómetros y seguimos metidos en una pista con corzos y unas pendientes que dices cómo puede ser esto", ha denunciado Calleja.

Junto al vídeo ha escrito el siguiente tuit: "Estoy de camino a un pueblo de Teruel, pero muy cerquita en la comunidad colindante de Valencia, la carretera sin más, está cortada con vallas y con una señal obligatoria a una pista".

"No hay opción, hay que meterse por dicha pista varios kilómetros con subidas y bajadas por el monte, donde los corzos alucian más que nosotros...jajajajaja", ha rematado el aventurero, conductor de programas como Planeta Calleja y Volando voy.

Su publicación, compartida en X o Instagram, lleva miles de reproducciones. En la antigua Twitter ha superado ya las 200.000 reproducciones, mientras que en la segunda ha conseguido pasar la barrera de las 350.000 visualizaciones.