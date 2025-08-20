Jesús Calleja responde tras verse inmerso en este bulo: "Verás cómo se le quita la tontería de hacer estas cosas"

El aventurero y presentador de televisión Jesús Calleja ha tenido que salir a desmentir un bulo en el que se había visto inmerso en las últimas horas y ha anunciado medidas legales contra la persona que lo lanzó. En este caso se decía que el leonés estaba detrás de los incendios de su región por fines económicos, ya que iba a comprar esos terrenos para poner placas solares con su empresa de energías renovables.

"Me gusta a mi estos vídeos cuando uno hace reflexiones de las cosas que nos suceden. Los bulos siempre han existido, pero desde que están las redes son cada vez más intensos y es un caldo de cultivo porque cualquiera puede escribir desde el anonimato e inventarse algo", ha comenzado diciendo en un vídeo publicado en sus redes sociales el presentador de Volando voy y Planeta Calleja.

Calleja ha dividido a las personas que crean bulos en dos: "Está la típica que anda escondido y nunca da la cara y todas la cosas negativas que le pasan las vuelca en los demás, y luego están los bulos más organizados, que obedecen a cuestiones políticas y a lo económico. Si yo tengo un video en YouTube y monto una cosa gorda, contra más gorda y siniestra mejor, sé que voy a tener viralización, y entonces monetizo y gano dinero".

"¿Qué pasa cuando alguien se zampa un bulo y entra a la reproducción? Que el tipo que lo ha hecho se está forrando a cuenta de los que habéis entrado porque lo habéis creído, sobre estos os quiero poner en alerta. Muchos habéis leído bulos sobre mí y os lo habéis creído", ha añadido.

Calleja ha explicado que el bulo en el que se ha visto afectado dice que tiene "empresas de energías renovables" y que está "muy feliz porque se quemen los bosques", ya que de esta forma podría poner esas placas solares. "Esto entre otras muchas lindezas", ha apostillado.

Así, ha sido tajante y ha querido dejar claro que no tiene ninguna empresa de este estilo y que las únicas placas solares que posee son las del tejado de su casa porque le gusta "ser autónomo completamente y poder reutilizar energía que cae en el tejado". Además, ha apuntado que estas empresas suelen ser multinacionales y "el bulo se cae por si solo".

"Soy una persona normal, comprometida con las causas sociales y si a algunos les molesta se inventan estos bulos, pero he hecho una cosa nueva, que me lo ha dicho una amiga que es abogada y tiene un equipo especializado en estas cosas", ha asegurado el presentador. Esta vía nueva es la de la denuncia.

"Cuando tiene características de un gran bulo, es muy fácil localizar quién es, en este caso ya está localizado, por lo que le va a caer la denuncia, investigación y condena. Y es lo mejor, el escarmiento porque cuando alguien vea que le tocan el bolsillo, y de forma importante, verás cómo se le quita la tontería de hacer estas cosas", ha finalizado Calleja, añadiendo que tiene a más personas localizadas que también va a denunciar y que todo lo irá contando en sus redes sociales.