Jesús Cintora bromea y pide una "colecta" para Juan Carlos I tras su visita a España: "Pobrecico, pobrecico"

Juan Carlos I está en España y este Domingo de Resurrección se dejó ver en Sevilla, a donde acudió para asistir a la plaza de toros de La Maestranza junto a su hija, la infanta Elena, y sus nietos Victoria Federica y Felipe Juan Froilán.

Sobre esta visita se ha pronunciado Jesús Cintora, quien en un tono muy irónico ha pedido ayuda económica para el rey emérito. El presentador de Malas Lenguas, en TVE, ha dicho que Juan Carlos I no está en España "porque no tiene donde vivir".

"Está que se cae...", ha proseguido Jesús Cintora, al tiempo que hacía un reconocible gesto con los dedos sobre los ojos que sirve para ilustrar la apurada situación económica. Momentos después ha pedido "una colecta para el rey emérito".

"Pasemos la hucha de la iglesia para el rey emérito, que no tiene donde vivir. Dicen algunos pobrecico el rey emérito, pobrecico", ha añadido el presentador de TVE entre risas, evidenciando el tono sarcástico del que iban cargadas sus palabras.

Ekáizer: "Esto es una campaña"

Momentos después, y tras dar la bienvenida al periodista y analista Ernesto Ekáizer, Jesús Cintora ha recordado la ovación que la plaza de toros de Sevilla le brindó a Juan Carlos I este domingo.

"El rey emérito Juan Carlos I, que vive en Emiratos Árabes, que con la inviolabilidad se libró, que no declaró sus impuestos aquí en nuestro país...", ha recordado seguidamente Jesús Cintora, dando paso a Ekáizer.

"Esto es una campaña y las campañas se pueden organizar. No creo que a partir de aquí debamos pensar que un sector del pueblo español revaloriza al rey emérito", ha opinado el analista político.

"Alguien ha organizado esta campaña; esto es así", ha reiterado, para instantes después afirmar que el rey emérito vive en Emiratos Árabes "porque tiene un patrimonio fuera". "Allí no tiene los problemas que tiene aquí", ha sentenciado Ekáizer.